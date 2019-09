Blytung dag for nordmennene i sykkel-VM i Yorkshire

Alexander Kristoff og resten av det norske laget fikk det ikke til i elendige værforhold i Yorkshire.

I utgangspunktet skulle løypen være på 280 kilometer, men det ble bestemt før rittet å kutte ned distansen til 261 kilometer på grunn av værforholdene. Til tross for drøye 20 kilometer mindre å sykle, så var det mange som møtte veggen i det elendige været.

Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm måtte alle bryte lenge før de siste kilometrene. Det var kun Alexander Kristoff og Amund Grøndahl Jansen som hang med hovedfeltet hele veien inn, men hovedfeltet klarte aldri å ta igjen utbryterne på de siste ti kilometerne.

De norske resultatene står i sterk kontrast til hva landslagssjef Stig Kristiansen sa på lørdag.

- Det blåser mye mer oppe på heiene. Vi skal opp tre stigninger, ikke kraftige, men smågiftige. Og det blåser vanvittig på toppen. Det blir regn og småkaldt. Og jeg takker og bukker for alt vi kan få, sa han smilende til NTB.

Dansk verdensmester

Utbryterne, som inkluderte italienske Matteo Trentin, danske Mads Pedersen, sveitsiske Stefan Küng og italienske Gianni Moscon, fikk et forsprang på over minuttet de siste ti kilometerne av rittet. 5 kilometer før mål hadde Moscon fått nok, så det var Trentin, Pedersen og Küng som kjempet om gullet.

Etter en råsterk spurt var det danske Mads Pedersen som vant, og dermed er den nye verdensmesteren i sykling. Italienske Matteo Trentin prøvde å henge seg på hjulet til dansken, men var sjanseløs de siste meterne. Det samme var Küng.

- Det er utrolig å bli verdensmester. Det er enhver syklist sin drøm, så det er utrolig å vinne trøya nå, sa dansken.

En rimelig tom Alexander Kristoff tok seg også tid til å gratulere dansken.

- Det er imponerende at Pedersen vant. Han var ikke nevnt av noen. Det er kult for Danmark, sa Kristoff til TV 2 etter rittet.

Om egen innsats derimot erkjente Kristoff at han ikke hadde dagen i dag, etter å ha endt på en 7. plass.

- Det var et svart løp hele dagen og utmattende. Jeg fikk ut alt jeg kunne, jeg var helt ferdig, sa han videre.

Amund Grøndahl Jensen var også rimelig sluttkjørt etter målgang.

- Det var langt, vondt og kaldt, sa syklisten til TV 2.

Brudd

Da starten gikk i øsende regnvær søndag formiddag, ble det raskt innholdsrikt. Flere av sykkelsportens største profiler bidro til å sette farge på løpet nærmest fra første meter, og etter en liten times hardkjør kom en større gruppe av gårde fra hovedfeltet.

Der satt blant andre den ferske Vuelta-vinneren Primoz Roglic, årets Giro d'Italia-vinner Richard Carapaz og den colombianske stjernen Nairo Quintana. Det kjøresterke og elleve mann store bruddet fikk på det meste fire og et halvt minutts forsprang i griseværet.

Favoritt brøt

Det ble likevel umulig å holde unna for det jaktende hovedfeltet, som hadde tettet luken allerede før 100 kilometer gjensto. Så startet det som ble et lite mannefall i striregnet i Harrogate.

En av de store favorittene, belgiske Philippe Gilbert, gikk ned i en velt og brøt rittet etter å ha mislyktes i å komme seg opp i hovedfeltet igjen. Flere andre ryttere, blant dem Vuelta-vinner Roglic og regjerende verdensmester Alejandro Valverde, led samme skjebne.

Et mareritt

VM-rittet utviklet seg etter hvert til et lite mareritt for kalde og våte ryttere. Carl Fredrik Hagen og Vegard Stake Laengen var de to første nordmennene som måtte slippe hovedfeltet. Edvald Boasson Hagen måtte etter hvert gjøre det samme.

Kristoff og Jansen var med i hovedfeltet som prøvde å ta igjen bruddet, men det ble med forsøket ettersom bruddet økte avstanden ned.

Mathieu van der Poel seilet lenge opp en favoritt i bruddet, men nederlenderen måtte slippe en drøy mil før mål. Etter hvert falt også Gianni Moscon av.