Bø hviler seg i form – men avviser at han merker alderen

Tarjei Bø åpnet sesongen knallsterkt og drømmer om VM-gull. 31-åringen håper en noe annerledes tilnærming skal sende ham til topps igjen.

Stryningen har kuttet ned på ren styrketrening foran årets sesong, og samtidig forteller han at han har hatt et ekstra fokus på å hvile. Det kan se ut som det betalte seg fra start av da han gikk inn til 2.-plass på sprinten i Östersund sist helg.

– Jeg har nok prioritert hvile mer, det å restituere nok og bra mellom slagene. Jeg har trent veldig mye i perioder, og så har jeg vært veldig flink til å roe ned og koble av. Det har jeg hatt suksess med hittil, sa stryningen til NTB i forbindelse med sesongåpningen på Sjusjøen i november.

– Jeg er veldig fornøyd med sesongoppkjøringen. Jeg har «roen» på at det jeg har gjort er bra nok, legger Bø til.

– Det er ikke alderen som gjør at du må hvile mer?

– Jeg vet ikke. Jeg leter etter grå hår, men enn så lenge er de brune, sier Bø etterfulgt av en latter som avslører at han slett ikke er bekymret over at han har bikket 30-tallet.

Familietrøbbel

Sist vinter ble han plassert helt i skyggen av lillebror Johannes Thingnes Bø, som gjorde tidenes beste skiskyttersesong og vant det meste av betydning.

Fem år eldre Tarjei har på ingen måte gitt opp å slå lillebroren. Men det var ikke helt etter planen at det var nettopp Johannes snøt ham for nok en seier i første verdenscuprenn.

– Jeg synes jeg gjorde en god sesong i fjor, men det var Johannes som sto i veien for mine seirer. Jeg hadde vel to annenplasser og en tredjeplass bak ham. Så det var familien som satte en stopper for drømmene mine da. Så får vi se om det snur til vinteren, gliser han.

Vil smake på seier igjen

Hovedmålet for den kommende sesongen er naturlig nok VM i norditalienske Antholz i februar. Men Tarjei Bø forteller at han har et overordnet mål om å vinne flere renn.

– Det å vinne skiskytterrenn … det er de konkurransene jeg husker. Og det er det jeg ønsker både i VM og i verdenscupen, sier han.

Landslagstrener Egil Kristiansen håper også at eldstemann Bø blir en mann å regne med i verdenscupen sammenlagt i en sesong der det er mer usikkerhet rundt tittelforsvarer Johannes Thingnes Bø. Han skal nemlig bli far i januar og mister inntil ni konkurranser (seks individuelle) foran VM.

– Jeg tror jo Tarjei kan være en kar som er med og slåss oppi der. Vi håper og tror at vi har flere enn Johannes som kan være med og kjempe om sammenlagtseieren, sier Kristiansen til NTB.

Tre strake i høyden

På litt lengre sikt er OL-medaljer i Beijing i 2022 et viktig mål for Tarjei Bø. Der skal konkurransene foregå 1700 meter over havet, og skiskytterne får god trening foran OL i høyden ettersom de to neste verdensmesterskapene (Antholz og Pokljuka) også går i tynnluft.

– Mitt første høydemesterskap var OL i Sotsji (2014), og da mestret jeg det ikke. Det er mitt dårligste mesterskap. Jeg følte ikke at jeg var forberedt på det, egentlig. Men så har det skjedd ting de siste årene. Jeg har begynt å prestere bedre enn tidligere, sier Bø.

Og antyder med det at alderen og rutinen kan komme godt med de neste sesongene.

– Det går seg til med årene. Du får mer tid i høyden, og du blir ofte bedre på det jo eldre du blir. Så jeg er klar for det, men vi må jo forberede oss. Så det blir mer og mer høydetrening fram mot Beijing, sier han.

