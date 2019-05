Boasson forsvarte så vidt ledertrøya i Tour of Norway

Edvald Boasson Hagen forsvarte ledertrøya i Tour of Norway med minimal margin da et femmannsbrudd holdt til mål på fredagens etappe.

Edoardo Affini fra Mitchelton-laget vant spurten i Sandefjord foran Uno-X-rytter Anders Skaarseth. De ti bonussekundene og de sju sekundene til hovedfeltet førte italieneren til samme tid som Boasson i sammendraget, men nordmannen beholder den gule trøya takket være lavere plasseringer totalt.

– Det gikk unna i det bruddet. Laget mitt kjørte bra og hadde kontroll lenge, men det ble for tøft mot slutten, sa Boasson til TV 2. Han ville ikke klage på at Dimension Data-laget ikke greide å hente inn bruddet.

– De gjorde en stor jobb, og det var knallhardt. Jeg er verken overrasket eller skuffet over at det ikke gikk, men det er godt å ha trøya en dag til.

Skaarseth så ut til å kunne ordne norsk seier på den 224,4 kilometer lange etappen fra Arendal til Sandefjord, men Affini var for sterk i spurten.

– Litt skuffet er jeg. Jeg kjenner Affini fra U23-klassen og visste at han er rask, men jeg kom billig til spurten og hadde en god mulighet. Jeg skulle gjerne hatt seieren, men det var en fair spurt og han vant fortjent. Jeg får prøve igjen en annen dag, sa Skaarseth til TV 2.

Sju sekunder bak vant Alexander Kristoff spurten i hovedfeltet, men det ga bare 6.-plass.

– Det var dumt at bruddet holdt unna. Jeg hadde god kontroll i spurten, men det hjelper ikke når det er om sjetteplass. Det var litt alle sin feil at vi ikke klarte å hente inn bruddet, og så kjørte de fort foran, sa Kristoff til TV 2 og antydet at motorsykler ga utbryterne litt drahjelp.

– Jeg føler at i ritt i Norge kommer motorsyklene ofte litt nær. Da blir det høy fart og vanskelig å tette luker.

Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm i UAE gjorde en stor jobb i front av feltet mot slutten, men utbryterne holdt så vidt unna.

