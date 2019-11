Bobby Duncan (18) snakker ut om hvorfor han forlot Liverpool

Fetteren til Steven Gerrard var spådd en lysende karriere i Liverpool, men slik gikk det ikke.

18-åringen var sett på som en fremtidig mann i angrepet til Liverpool. Han var også med førstelaget under deres preseason-tur før denne sesongen, men så gikk ting skeis.

Like før overgangen til italienske Fiorentina fortalte agenten hans, Saif Rubie, at Duncan virkelig var langt nede, fordi Liverpool angivelig ikke ønsket å selge spilleren.

Fikk mentale problemer

Agenten mente at Liverpool var ute etter å lære Duncan en lekse.

- Den virkelige grunnen til at Bobby gikk glipp av U23-kampen på mandag (mot Southampton) er fordi han har dype mentale problemer med alt stresset klubben har satt ham under, sa Rubie og la til at Duncan ikke hadde forlatt huset på mange dager.

- Bobby har ikke forlatt rommet sitt på fire dager på grunn av dette, og han vil aldri returnere til Liverpool. Min største bekymring er hans mentale helse og velvære. Liverpool-hierarkiet har ikke brydd seg om dette og har til og med gått så langt at de har skrevet at de vil straffe ham ved å la han bli i klubben til januar for å lære ham en lekse.

- Det var noe som manglet

Nå snakker spisstalentet ut om hvorfor han egentlig forlot Merseyside-klubben.

- Det var et vanskelig valg for å være ærlig. Jeg hadde det tøft på den tiden, det var noe som manglet. Det var ikke pengene, det var bare det at jeg ønsket å spille førstelagsfotball. Liverpool har Salah, Firmino og Mané. Den trioen er verdens beste, så for meg var det vanskelig å få spille, forteller 18-åringen i et intervju med Fiorentina-siden violanation.