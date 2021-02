Boblen sprakk i svensk storturnering i ishockey – smitte hos flere lag og dommere

Svensk ishockey er rammet av nye koronatilfeller. Mye tyder på at smitten stammer fra landslagsturneringen Beijer Hockey Games i Malmö nylig.

I etterkant av turneringen på svensk jord testet en av de finske landslagsspillerne positivt. Det førte til at alle de øvrige finske spillerne som har tilhold i den hjemlige ligaen ble satt i karantene, melder Aftonbladet.

I etterkant har Det finske ishockeyforbundet bekreftet at ytterligere fire spillere har avgitt positiv virustest. Ifølge det tsjekkiske nettstedet hokej.cz skal også to tsjekkiske spillere ha gjort det samme etter turneringen i Sverige.

Aftonbladet hevder videre å kjenne til at seks av de elleve svenske dommerne som var i aksjon i Malmö er rammet av viruset. Dommersjefen i den svenske ligaen SHL, Tomas Torsbrink, vil ikke bekrefte antallet, men vedgår at dommere er smittet.

I etterkant av landslagsturneringen har det også dukket opp smittetilfeller i de svenske klubbene Malmö og Växjö. Det har allerede ført til utsatte kamper.

Aftonbladet skriver at disse smittetilfellene har tydelige koblinger til landslagsturneringen.

– Det vi kan konstatere er at vi fikk inn smitte i boblen. Det må vi gå ut fra. Det er veldig leit. Vi testet alle to ganger før de gikk inn i boblen, og testet samtlige da de gikk ut av boblen, sier turneringssjefen Olof Östblom.

Han opplyser at det i alt ble gjennomført 800 tester under turneringen, men peker på at bruken av hurtigtester er vanskelig, all den tid de kun gir et øyeblikksbilde av om en person er smittet.

Inkubasjonstiden kan være så langt som ti dager.

