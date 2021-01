Bodø/Glimt bekrefter bud på Kasper Junker: Nå avslører han avtale med klubben

Det rører seg rundt Glimt-stjernen.

Bodø/Glimt har mottatt et konkret bud på danske Kasper Junker. Det får Nettavisen bekreftet av Glimt-ledelsen tirsdag.

Eliteseriens toppscorer i 2020 har vekket stor interesse fra klubber over hele Europa etter en forrykende gullsesong med seriemesteren i fjor. Nå har også de seriøse forespørslene kommet.

Bekrefter bud

Ifølge opplysningene kommer budet fra en klubb i en topp-fem liga i Europa. Budet skal ha en totalramme på over én million euro.

- Jeg er åpen for en ny utfordring hvis det dukker opp, og det har jeg også sagt til Glimt. Jeg vil teste meg på de høyeste nivåene. Vi har en «avtale» på at om det kommer et godt tilbud, så vil de la meg gå. Frode (Thomassen red.anm) og Håvard (Sakariassen red.anm) har vært klare på dette, sier Junker til Nettavisen tirsdag.

Nettavisen har vært i kontakt med Bodø/Glimts daglige leder, Frode Thomassen, som bekrefter at det har kommet et konkret bud på storscoreren.

- Det har vært bud på Kasper, men det er ikke på et nivå som at vi opplever det som relevant. Det har vært interesse for han lenge, bekrefter Thomassen til Nettavisen, og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Junker har i lengre tid vært koblet til diverse tyrkiske storklubber, og innrømmer at det ville vært interessant.

- Det er interesse i mange land, og Tyrkia er interessant med tanke på de økonomiske musklene. Det er også mye interesse rundt ligaen i landet, og det vil så klart være interessant for meg, bekrefter Eliteserie-stjernen til Nettavisen.

Les også: Riise blir England-trener

Ifølge danske BT ble Junker hentet til Bodø-klubben for et sted mellom fire og fem millioner kroner før 2020-sesongen. Budet som nå har kommet inn har dermed en totalramme på over det dobbelte av hva dansken ble hentet for, men kommer altså fra en av de største ligaene i Europa.

- Klubben lovet meg at jeg vil få gå

Junker har tidligere uttalt at han kunne velge og vrake i tilbud, men det er først den siste tiden at de konkrete budene skal ha dukket opp.

- Hvis det kommer noe interessant for meg, så har klubben lovet meg at jeg vil få gå. Selvfølgelig har man ambisjoner å prøve seg på et høyere nivå, men det er det så klart mange av Bodø-spillerne som har.

- Jeg har troen på at Glimt er en klubb man kan stole på, og det er mennesker der jeg stoler på. Når de har gitt meg og min agent sitt ord på det, så stoler jeg på det, fortsetter han.

27 mål og elleve målgivende pasninger ble fasiten for spissen på veien mot Bodø/Glimts overbevisende seriemesterskap i Eliteserien denne sesongen.

Les også: Mustafis Özil-avskjed vekker oppsikt: - Hva er galt med deg?

Det har blitt lagt merke til i Europas store ligaer.

Tidligere i januar bekreftet Junker at han selv opplevde interessen som «konkret» og at det spesielt hadde vært mye interesse fra Bundesliga.

Budet skal etter det Nettavisen forstå være lavere enn det Glimt-ledelsen forventer for spissen.

- Jeg synes at det er vanskelig å si hvor mye jeg er verdt. Man må være realistisk, og kjenne sin egen verdi. Hvis jeg stadig er i klubben kommende sesong så gir jeg alt for klubben, men jeg håper virkelig at Glimt holder seg til avtalen. Jeg tror det vil komme noe de siste dagene, og jeg håper at folkene i Glimt er åpne for videre dialog, sier Junker.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg