Bodø/Glimt melder at klubben har trukket seg fra forhandlingene om en overgang for den danske spissen Kasper Junker til en tyrkisk klubb.

– Tilbudet som kom fra klubben var på et tilfredsstillende nivå rent økonomisk, men en overgangsavtale skal også ha et innhold og en struktur som klubben kan akseptere, skriver Bodø/Glimt i en pressemelding gjengitt i Avisa Nordland.

Klubben peker på at det spesielt gjelder «tilstrekkelig sikkerhet for at overgangssummen blir betalt, og at overgangen er rammet inn i en kjent og normal struktur».

Ifølge VG er det den tyrkiske toppklubben Kayserispor som har jobbe for å sikre seg Bodø/Glimts spiss, og budet skal ha vært på 25 millioner, skriver avisen.

Søndag kveld klokka 21.00 samlet Glimts styre seg for å diskutere Kasper Junker-situasjonen. Etter møtet ble det kjent at forhandlingene legges bort.

Junker selv har ikke lagt skjul på at han ønsker seg til større klubb. Italienske Crotone skal tidligere ha lagt inn bud på ham, men de var angivelig ikke store nok til at Glimt ville la måltyven gå.

(©NTB)

Reklame Strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen