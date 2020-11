Bodø/Glimt feiret gullet med ny målrekord i Eliteserien – knuste Rosenborg 5-1

Gullfeiringen til Bodø/Glimt fortsatte for fullt søndag. Seriemesterne ydmyket Rosenborg med 5-1-seier og satte med det ny målrekord i Eliteserien med 90 mål.

Én uke etter at de gulkledde fra Bodø feiret en historisk eliteseriesesong, viste de igjen hvorfor seriegullet hører hjemme på Aspmyra stadion.

I åpningsminuttene kunne det se ut som om seriemesterne var preget av en uke med gullfeiring, men det tok ikke lang tid før de gulkledde gigantene våknet til live.

Philip Zinckernagel serverte landsmann Kasper Junker til 1-0 etter 14 minutter før han vartet opp med ny målgivende like etterpå. Da var det Ola Solbakken som var i andre enden, og 22-åringen lempet ballen lekkert over André Hansen i Rosenborg-buret.

Etter 78 minutter havnet også Zinckernagel på scoringslisten da innlegget hans trillet hele veien inn i mål. Målet markerte en ny målrekord i Eliteserien.

Zinckernagel



Dino Islamovic prikket inn et trøstemål for gjestene minutter senere før innbytter Vegard Leikvoll Moberg økte Bodø/Glimts målrekord til 89 mål etter ny Zinckernagel-assist.

Minuttet senere satte Morten Konradsen inn hjemmelagets 90. mål for sesongen. Med det knuste de gulkledde Rosenborgs målrekord fra 1997 på 87 mål. Seieren var også Glimts 23. for sesongen, noe ingen andre har klart før i Eliteseriens historie.

– Jeg synes jo egentlig at Rosenborg gjør en fin innsats i 1. omgang, de presser og har en del sjanser – litt uflaks, sa en beskjeden Zinckernagel til Eurosport etter kampen.

– Vi hadde litt hellet med oss på min scoring. Vi har litt flaks i dag.

Med fire kamper igjen av sesongen må Rosenborg finne vinnerformen igjen hvis de skal utfordre Vålerenga og Molde om pallplass.

Gul dominans

Det var Rosenborg som kom til kampens første store sjanse. Per Ciljan Skjelbred vartet opp med et godt offensivt brudd da Bodø/Glimt-forsvaret så ut til å være litt sliten etter ukas gullfeiring. Dino Islamovic ble spilt fri foran det gule buret, men Nikita Khajkin var påskrudd og avverget muligheten.

Hjemmelaget lå ikke bakpå lenge, og like før kvarteret spilt stormet seriemesterne framover på banen med lumske planer. Danske Zinckernagel gjorde som så mange ganger tidligere denne sesongen, og serverte landsmann Junker til nettkjenning.

Målet var danskens 20. mål for sesongen, mer enn noen annen Glimt-spiss på øverste nivå.

Servitør Zinckernagel

Det tok ikke mer enn tolv minutter før en ny gul bølge rystet bortelaget. Igjen var Zinckernagel fri på høyrekanten og la ballen flatt inn i Rosenborg-boksen, der Ola Solbakken var fri i full sprint mot gjestenes bur. 22-åringen dempet og chippet ballen elegant over André Hansen til 2-0.

Etter 78 minutter forsøkte Zinckernagel seg på et nytt innlegg, men ballen fant ingen medspillere. I stedet trillet innlegget hele veien i mål.

Islamovic pyntet på tapet for gjestene da han skled inn reduseringen minutter senere, men så eksploderte det fra Bodø/Glimt.

Zinckernagel var igjen involvert i en et vakkert mål da han tråklet seg gjennom den hvite veggen av Rosenborg-forsvarere og fant innbytter Moberg. 29-åringen hamret inn 4-0.

Dansk dynamitt

Zinckernagel noterte seg dermed for sin 17. målgivende for sesongen og ligger an til å bli årets eliteseriespiller med flest målgivende med god margin.

Og ydmykelsen var ennå ikke fullbyrdet. Minuttet senere sendte Konradsen av en suser, som fikk nettet til å riste bak Hansen i Rosenborg-buret.

– Det har vært sånn i to tre kamper nå, det vil seg ikke rett og slett, så da er jeg litt frustrert. Vi er langt unna der vi skal være, sa Skjelbred etter kampen.

(©NTB)

Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg