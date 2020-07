Bodø/Glimt fortsetter festfotballen: - De vinner serien i år

Odd sjanseløse på eget gress mot fenomenale Bodø/Glimt.

ODD - BODØ/GLIMT 0-4

Bodø/Glimt har imponert stort denne sesongen, og på tirsdag var det Odds tur til å kjenne Kjetil Knudsens fotball på kroppen - i deres første kamp uten Torgeir Børven på topp.

En tidlig utvisning og mål fra Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Marius Høibråten og Sammy Skytte var bare noen av ingrediensene i festmåltidet vi fikk servert fra Skagerak Arena tirsdag kveld.

- Når Espen (Ruud) blir utvist er forskjellen alt for stor. Bodø/Glimt er et fordømt godt fotballag og en mann mindre i 75 minutter blir for tungt. All ære til Bodø/Glimt, de bare maler og maler - de er Norges beste fotballag nå. Jeg blir overrasket om de ikke melder seg på i gullkampen. Det er så mye offensiv kraft der. Jeg er imponert, de er drita gode, sa en resignert Odd-trener, Jan Frode Nornes, til Eurosport etter kampslutt.

Selv var Espen Ruud klar på at det røde kortet føltes strengt, all den tid han forsøkte å ta ballen. Han sto fortsatt skolerett og innrømmet at han hadde vært borti Glimt-spilleren, og ville ikke slå fast noe hverken den ene eller andre veien.

Ruud så rødt

Spenningen på Skagerak Arena lot vente på seg et godt kvarter, men da tok det også virkelig av.

Bodø/Glimt fikk et helt korrekt straffespark sin vei, etter en klønete involvering av Espen Ruud - som fikk marsjordre av hoveddommer, Marius Hansen Grøtta, etter sin takling som siste mann.

Zinckernagel sendte Sondre Rossbach feil vei, og ballen i nettmaskene, og dermed var drømmestarten til de gulkledde et faktum.

- For et sinnssykt spill. Har du sett! Se så elegant det er av Jens Petter Hauge Han blir hindret. Tenk å skulle spille med en mann mindre i 75 minutter mot Bodø/Glimt, sa Eurosport-ekspert, Joachim Jonsson om situasjonen.

FOTBALLFEST: Bodø/Glimts elleville form fortsatte mot Odd på onsdag. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Drøye ti minutter senere fikk Kasper Junker æren av å doble bortelagets ledelse, nok en gang etter utsøkt spill. Det var klikk-klakk i Odds sekstenmeter, og Jens Petter Hauge spilte til slutt Junker på åpent mål - og der kunne ikke dansken bomme om han så hadde ønsket det.

I Eurosports studio var ikke Jonsson mindre energisk etter den andre scoringen.

- Å herregud, så slår Glimt til med en reprise. Det er en kopi, vi tror det er en reprise. Jens Petter Hauge kombinerer og slår ballen inn på åpent mål. Game over på Skagerak Arena. Det finnes ikke sjanse i havet for at Odd kommer tilbake her. Det er det villeste!

- La oss være ærlige...

Til tross for at Odd kom greit i gang etter hvilen, skulle Bodø/Glimt umiddelbart helle iskaldt vann i årene på hjemmelaget.

Marius Høibråten fikk drømmetreff fra nærmere 25 meter, og ballen gikk i en herlig linje rett i nettmaskene bak Rossbach.

- 3-0 til Glimt... De kommer til å vinne Eliteserien i år, gjør de ikke? Det er et vanvittig skudd fra avstand signert Marius Høibråten, og det i debuten hans, skrev Eliteserie-analytiker, Ben Wells, på Twitter.

Og la til:

- La oss være ærlige, de er ikke bare et av de mest spennende lagene å følge i Eliteserien. I min mening er de et av de mest spennende lagene i Europa akkurat nå. Spillestilen er herlig å se på, og de feier lag av banen med enkelhet for øyeblikket.

STARTEN PÅ SLUTTEN: Espen Ruud får rødt kort av dommer Marius Hansen Grøtta i eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Bodø/Glimt på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Glimt fortsatte festen med tidvis feiende flott spill, såvel som en rekke gode sjanser. Spesielt Hauge og Junker gjorde livet enormt vanskelig for Odd-forsvaret denne tirsdagskvelden.

Om ikke kampen var avgjort på dette tidspunktet, ble den i alle fall det da Sammy Skytte økte til 4-0 drøye 20 minutter før full tid. Avslutningen var vel så som så, og Rossbach burde kanskje klart å holde den ute av mål.

Til tross for flere muligheter, ble det ikke flere mål denne kvelden i Skien.