Bodø/Glimt har fått to bud avslått på Egil Selvik: - Hadde vært en fin mulighet

Odd-burvokteren er tydelig på at han ikke er i mot ideen om å ta over etter Ricardo Friedrich på Aspmyra denne sesongen.

Bodø/Glimt skal valgt seg ut Egil Selvik som mannen de ønsker at skal bli klubbens nye førstekeeper. Odds burvokter bekrefter selv til Nettavisen at han kjenner til at det har vært bud avvist på ham:

- Jeg har blitt fortalt at det har vært to bud avvist, men at et tredje visstnok også skal være på vei. Akkurat her vet jeg ikke stort mer, forteller Selvik om den pågående situasjonen.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte de to budene på den tidligere Sandnes Ulf-keeperen.

- Vi ser fortsatt etter muligheter for å forsterke troppen vår, men utover det ønsker jeg ikke kommentere noe, sier sportsleder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, om budene på Selvik.

Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, har ikke besvart Nettavisens henvendelser fredag kveld.

Skulle erstatte Rossbach

Han ankom Skien fra Sandnes Ulf forrige vinter, men har til gode å spille for klubben i Eliteserien. Det har gjort til at han har spilt mye for Odds andrelag, som spiller i andredivisjon.

Selvik forteller at han ble fortalt at planen var at han skulle inn for å erstatte førstekeeper Sondre Rossbach, som på det tidspunktet var koblet vekk med klubben på Skagerak Arena:

- Planen var at de skulle selge Rossbach, og så skulle jeg ta over stafettpinnen. Men så gikk ikke det sist vinter og ikke i sommer heller, så da har situasjonen blitt som den har blitt, sier Selvik.

BLE VÆRENDE: Sondre Rossbach signerte ny kontrakt med Odd frem til 2021. Foto: (NTB scanpix)

- Slik forholdene er i Odd, og ikke får solgt Rossbach, så ønsker jeg fremdeles å spille i Eliteserien. Jeg skulle ta over etter Rossbach, og jeg er ikke ekstremt gira på en ny sesong i andredivisjon.

Han fikk tre kamper i cupen forrige sesong, men, slik nevnt, så ble det ingen sjanser i den øverste divisjonen. Det kan fort vise seg å bli muligheter i nord, der Glimt fortsatt er på jakt etter en ny målvakt.

Tidligere denne vinteren har Bodø/Glimt nemlig takket av kaptein Ricardo Friedrich, som har fortsatt karrieren, som åpner for overgangen til Selvik.

- Dette er en bekreftelse på mine ferdigheter, og at jeg blir lagt merke til. Dette hadde vært en fin mulighet, forteller 22-åringen.

Koblet med Glimt tidligere

Før Selvik signerte for Odd, så var Glimt blant klubbene som var nevnt i forbindelse med en overgang. Den gangen valgte han å forsøke seg i Skien under daværende trener Dag-Eilev Fagermo.

Nå er han tydelig på ay det appellerer i mye større grad å forsøke seg for Kjetil Knutsens mannskap i 2020-sesongen:

- Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes en overgang dit hadde vært interessant. Jeg ønsker å spille i Eliteserien, og det er potensiale for at det kan skje nå. Men klubbene må bli enige, forteller Selvik.

I utgangspunktet så skal nemlig Glimt ha tittet på muligheten for å låne inn rogalendingen denne sesongen. Det skal ha endret seg den siste tiden.

- Det lå an til at de ønsket å hente meg på lån, men slik jeg har forstått så har Glimt nå gjort det klart at de ønsker å hente meg på en permanent overgang. Det er litt der saken står nå, sier Selvik.

Skulle Selvik signere for laget i gult, så vil han slutte seg til en imponerende rekke signeringer for klubben denne vinteren. De har allerede hentet inn profiler som Kasper Junker, Sammy Skytte og Ola Solbakken denne vinteren.

Klubben har også sagt farvel til nevnte Friedrich, som fortsetter i tyrkiske Ankaragücü, samtidig som Håkon Evjen har flyttet til Alkmaar, der han skal spille for topplaget AZ.

