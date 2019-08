Bodø/Glimt holder koken i gullkampen – slo Viking 2-1

Håkon Evjen satte inn sitt sjuende mål for sesongen da Bodø/Glimt møtte Viking søndag. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Formsvake Viking ble et nummer for små for gulljagende Bodø/Glimt, som vant 2-1 på Aspmyra. Onsdag kan nordlendingene innta tabelltopp.

Nord-Norge har enda til gode å oppleve et seriegull i fotball. Det har gultrøyene fra Bodø gode muligheter til å gjøre noe med, noe «ingen» hadde trodd før sesongstart. Kjetil Knutsens mannskap har storspilt så langt i år og sikret sin sjette seier på sju kamper med 2-1-seier over Viking søndag. Mål signert Philip Zinckernagel og stortalentet Håkon Evjen sendte rogalendingene hjem fra Aspmyra uten poeng. Zlatko Tripic reduserte for Viking, som nå står uten seier siden 16. juni. – Det er utrolig viktig å avgjøre kamper der det også klabber litt for oss. Det ble et slit, men vi klarte å vippe det i vår favør, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport. Med seier i onsdagens hengekamp borte mot Kristiansund vil Bodø/Glimt lede Eliteserien med to poeng ned til Molde når 13 kamper gjenstår. Rett i strupen Vikings fly hadde knapt landet i Nordland før Iven Austbø måtte plukke ballen ut fra eget mål. Etter et drøyt minutt var Zinckernagel på rett sted til rett tid da Austbø måtte gi retur på skuddet til Amor Layouni. Vondt ble til verre da Layouni på ny tok på seg servitørrollen halvtimen senere. Den lynraske svensken satte fart og kom alene med keeper, men var uselvisk og serverte lagkamerat Evjen. 19-åringen fra Narvik gjorde ingen feil og satte inn sitt sjuende mål for sesongen. – Håkon er god. Han skaper noe hele tiden. Han har et veldig høyt nivå nå, og det har han hatt stabilt over tid. Det er en 19-åring som har vist at han tåler mye, uttalte Knudsen. Tripic skapte spenning Pausepraten til Bjarne Berntsen var neppe av det rolige slaget. Viking-sjefen valgte å gjøre et dobbeltbytte i pausen, og det fikk fart på rogalendingene. Tommy Høiland fikk tillit etter sideskiftet, og 29-åringen brukte kun sju minutter på å varte opp med en målgivende pasning. Spissen spilte elegant gjennom Zlatko Tripic, og alene med keeper var Viking-kapteinen iskald og satte inn reduseringen. Med 2-1 på resultattavla presset gjestene på for flere scoringer. Deriblant var Høiland farlig frempå ved to anledninger, men Glimt-keeper Ricardo Friedrich lot seg ikke overliste. Ulrik Saltnes burde derimot ha roet nervene til hjemmesupporterne fra sju meter etter 70 minutter. Midtbanespilleren ble servert av Zinckernagel, men Austbø vartet opp med en god beinparade og hindret ny baklengs. Viking presset på for poeng, men fikk ikke overlistet Friedrich på ny. På overtid kunne vertene sette inn 3-1 da Austbø var på bærtur på en lang klarering, men forsøket gikk utenfor. Dermed endte det med 2-1-seier til gulljagende Bodø/Glimt på Aspmyra. (©NTB)