Bodø/Glimt holdt lekestue mot Tromsø

Nordlendingene legger fortsatt press på serieleder Molde etter storseier.

BODØ/GLIMT - TROMSØ 4-0:

Gulljagende Bodø/Glimt gjorde kort prosess med gjestene fra Tromsø i det såkalte «slaget om Nord-Norge» i Eliteserien søndag kveld.

4-0-seieren kunne fort ha blitt enda større med mer effektivitet fra hjemmelaget i den siste fasen av rivaloppgjøret.

- Følelsen er fantastisk. Vi har vært litt under nivået i de siste kampene, så å komme på hjemmebane og levere denne innsatsen, det er klasse, oppsummerte Glimts tomålsscorer Philip Zinckernagel overfor Eurosport.

Kantspilleren var i fyr og flamme gjennom hele kampen og var involvert i det meste av Glimts glitrende offensive spill.

Rett i ledelsen



Allerede etter et drøyt minutt hadde den unge midtbanejuvelen Håkon Evjen brutt et pasningsforsøk fra bortelaget og sendt Zinckernagel aleine mot mål med en kjapp bakromsball. Den danske vingen chippet perfekt over Gudmund Kongshavn og i mål til 1-0.

Evjen økte selv til 2-0 før sidebyttet, mens spissvikar Vegard Leikvoll Moberg fikk lurt inn Glimt tredje scoring via Daniel Berntsen i 60. spilleminutt.

Like etterpå var det klart for enda mer ydmykende sifre da venstreback Fredrik Bjørkan spilte på tvers av TIL-feltet og fant Zinckernagel på nytt. Kampens store spiller sviktet ikke der heller og sørget for 4-0.

- Det er så deilig fotball å se på, utbrøt TVNorge-kommentator Kenneth Fredheim da dansken plasserte inn sin andre og Glimts fjerde scoring etter en drøy times spill.

- Det kommer oppvisning etter oppvisning i godt angrepssill fra Bodø/Glimt, supplerte kollegaen Bengt Eriksen da hjemmelaget var nær ved å øke enda mer seinere i andreomgangen.

- Dårlig statistikk



De helgule spilte angrepsfotball fra øverste hylle, og kunne ha vunnet med betydelig større sifre. Flere av de store målsjansen i andreomgangen burde nok vært satt i nettet bak Kongshavn.

Ifølge Eurosport kom Zinckernagel aleine til seks avslutninger.

- Det er faktisk en dårlig statistikk. Men det var en fantastisk støtte herfra, og da er det godt å spille akkurat her, påpekte Glimt-spilleren mens han så seg rundt på de fullsatte tribunen på Aspmyra.

Det endte likevel med 4-0, noe som utvilsomt må ha gjort vondt for Tromsø og trener Simo Valakari. En heading i stolpen fra Jostein Gundersen var det nærmeste tromsøværingene kom uttelling.

Mens tabelltoer Glimt fortsatt har et håp om å hente inn Moldes forsprang på fem poeng, nærmer formsvake Tromsø seg nedrykksplassene stadig mer. Nå skiller det bare ett poeng ned til Ranheim under streken.