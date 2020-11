Bodø/Glimt må vente på seriegullet etter ellevilt Eliteserien-drama

Bodø/Glimt var nære på å ta seriegullet søndag kveld, men en scoring i sluttminuttene av Molde i Kristiansund gjør at gultrøyene må vente enda litt til før de kan feire.

BODØ/GLIMT - AALESUND 7-0:

Premisset før søndagens Eliteserien-runde var slik: Vant Bodø/Glimt over Aalesund, tapte Molde mot Kristiansund og Rosenborg avga poeng mot Viking, ville Bodø/Glimt bli seriemestere søndag kveld – seks runder før ferdigspilt sesong.

Og det meste gikk Glimt sin vei. Rosenborg spilte en forferdelig kamp mot Viking og lå under 3-0 til pause. I Kristiansund tok Molde ledelsen etter tolv minutter, men hjemmelaget snudde kampen fort og gikk til pause med 2-1-ledelse. Og på samme tidspunkt ledet Bodø/Glimt 2-0 over Aalesund. Det betydde at Glimt på dette tidspunktet var seriemestere.

Glimt feide over Aalesund i andre omgang, og det gikk mot seriegull for Bodø-klubben. Men to minutter før full tid satte Fredrik Aursnes inn 2-2 for Molde mot Kristiansund, og dermed ble ikke Glimt seriemestere denne runden.

- Jeg skjønner det er litt skuffende når man kanskje vil avgjøre på hjemmebane, uttalte Joacim Jonsson i Eurosport sitt studio da Molde scoret på slutten.

Det gikk nemlig ett sukk gjennom hele Aspmyra da speaker informerte om at Molde hadde utlignet i Kristiansund.

Glimt må dermed utsette gullfeiringen til etter landslagspausen. De trenger bare ett poeng før de kan kalle seg seriemester for første gang.

Aalesund hadde lite å stille opp med mot Bodø/Glimt, som til slutt knuste bunnlaget 7-0.

Glimt gjorde jobben

Glimt var avhengige av at Molde og Rosenborg sine kamper gikk i deres favør for å kunne bli seriemestere søndag kveld, men de var også avhengige av å vinne selv.

Og hjemmelaget gikk rett i strupen på gjestene fra Sunnmøre. Etter fire minutter ble Zinckernagel spilt fri, og dansken spilte på tvers til Saltnes. Midtbanespilleren fikk skutt fra straffemerket, ballen gikk forbi keeper, men Jørgensen kom inn i siste sekund og reddet på streken.

Noen minutter senere spilte vinden Glimt-keeper Haikin et puss, eller kanskje var det seriegull-nerver? Aalesund slo langt i bakrom, og Glimt sin sisteskanse kom ut fra streken for å avverge. I stedet headet keeperen ballen bakover, og Haugen plukket opp ballen og tok den med seg mot mål. Han fikk avslutte fra skrått hold, men da var Haikin tilbake i buret og reddet greit.

Aalesund la seg som ventet lavt mot storfavoritten Glimt. Hjemmelaget dominerte stort og den første halvtimen hadde gultrøyene 84 prosent ballbesittelse. Men på et dyptliggende hjemmelag slet Glimt til å komme til store sjanser.

Junker hadde først en mulighet med hodet og litt senere en stor mulighet med foten, men begge mulighetene gikk utenfor.

Men syv minutter før pause klarte ikke Aalesund å holde unna lenger. Saltnes vippet en ball inn i feltet, Junker stanget ballen ned til Vetlesen som hamret ballen i mål fra kloss hold.

MÅL: Hugo Vetlesen kunne juble for scoring i sin første kamp fra start for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Og rett før pause gikk hjemmelaget opp til 2-0. Vetlesen slo ballen inn fra høyresiden og fant Saltnes. Han tok ned ballen før han dunket ballen i mål, via stolpen, fra tolv meter. Det var midtbanespillerens tiende scoring for sesongen.

Ny Saltnes-scoring

Det var 52 poeng som skilte serieleder Bodø/Glimt og jumbo-plasserte Aalesund før søndagens kamp. Og den store avstanden i poeng kom også til syne ute på banen. Bodø/Glimt kjørte over bortelaget i andre omgang.

Omgang var ikke mange minutter gammel da Junker trodde han hadde sendt hjemmelaget opp i 3-0. Dansken forsøkte å heade ballen i mål etter en corner, men ballen traff hånda hans og målet ble annullert.

Aalesund slet stort med å stoppe Saltnes i mellomrommet, og etter 56 minutter fikk midtbanespilleren nok rom til å øke ledelsen til 3-0. Saltnes fikk ballen fra Bjørkan, vendte opp og bøyde ballen i lengste hjørnet fra omtrent 20 meter.

- Hvilken spiller han er! Se hvor kontrollert han avslutter. Det er så vakkert av kapteinen, utbrøt kommentator Kenneth Fredheim da Saltnes scoret.

Et kvarter senere sendte Solbakken Glimt opp i 4-0. Saltnes fant Solbakken til venstre i sekstenmeteren, og han skjøt mellom beina til Grønner og i mål nede ved stolperota.

Glimt fortsatte å kjøre på og feide Aalesund av banen. I det 81. minutt økte Junker til 5-0. Zinckernagel ble spilt fri på høyrekanten. Han serverte landsmannen Junker foran mål, som bare kunne spasere ballen i mål.

Rett før slutt sendte Bjørkan inn 6-0 for hjemmelaget. Og det var ikke over der. På overtid satte Junker inn 7-0.