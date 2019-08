Bodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg

Molde forblir på tabelltopp etter at Bodø/Glimt spilte 1-1 mot bunnlaget Sarpsborg mandag kveld. Et offsidemål imot gjorde livet surt for nordlendingene.

Uavgjortresultatet er Bodø/Glimts første poengtap siden braktapet mot Vålerenga (0-5) i begynnelsen av juli. Med seier søndag overtok Molde tabelltoppen i påvente at Glimts kamp, men med 1-1 i Østfold forblir moldenserne på tabelltopp. Blåtrøyene leder nå Eliteserien foran Bodø/Glimt på målforskjell når tolv kamper gjenstår. Sarpsborg tok på sin side et viktig poeng i bunnstriden, men skulle gjerne hatt full pott på eget kunstgress. Tre poeng er avstanden opp til Tromsø på kvalifiseringsplass og Ranheim på sikker plass. Kristoffer Zachariassen sendte østfoldingene i ledelsen, mens Ulrik Saltnes sørget for poengdeling. 1-0-scoringen til Sarpsborg skulle derimot vært annullert for offside. «Mos»-målgivende Sarpsborg har hentet en rekke spillere i sommer. Fredag kom Mustafa «Mos» Abdellaoue inn portene på Sarpsborg stadion, og spissen fikk tillit fra start mandag kveld. Det angrer trener Geir Bakke neppe på. Ni minutter etter pause mottok Abdellaoue en høy pasning fra Gauti Vetti, tok den ned på brystet og kom seg til dødlinjen. Der fikk han lagt skrått inn til Kristoffer Zachariassen som sikkert satte inn sitt tredje mål for sesongen. Målet skulle derimot aldri vært godkjent. Reprisene viste at Abdellaoue hadde en skotupp i offside i forkant av scoringen. Slet med å produsere På tidspunktet hadde Sarpsborg hatt noen gode muligheter. Jørgen Strand Larsen var nære ved å gi blåtrøyene en tidlig ledelse, mens Mario Pavelic var farlig frempå med et skudd etter en drøy halvtime. Gjestene fra nord hadde også sine sjanser. Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier sto i veien da Ulrik Saltnes headet fra kort hold etter godt forarbeid signert Amor Layouni. Selv om de mest ekstreme sjansene uteble for Glimt, ble det til slutt nettsus. Saltnes fikk til slutt overlistet Letellier da han stusset inn hjørnesparket til Layouni sju minutter før slutt. Dermed sikret han ett poeng for bodøværingene. Kommende mandag skal Bodø/Glimt forsøke å revansjere 0-5-tapet mot Vålerenga når hovedstadslaget kommer på besøk. Kvelden før venter tabelljumbo Strømsgodset borte for Sarpsborg. (©NTB)