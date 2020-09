Bodø/Glimt møter Milan i Europa League-kvalifiseringen

Det ble klart etter torsdagens kamper.

Seiersmaskinen Bodø/Glimt slo først Zalgiris Vilnius i Europa League-kvalifiseringen torsdag. Senere samme kveld vant AC Milan sin kamp mot Shamrock Rovers, og med det er storkampen et faktum:

Bodø/Glimt gjester Milan i neste runde av kvalifiseringen. Kampen spilles i Milano 24. september.

Zlatan-møte

Den aller største profilen hos Milan er superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Svensken skrev i sommer under på en ny kontrakt med de røde og sorte, og tar med det fatt på en ny sesong i Milano.

38-åringen tegnet seg også på scoringslisten torsdag, da han satte inn 1-0 for Milan mot Shamrock.

«Rossoneri» ledes av manageren Stefano Pioli, og endte på 6.-plass i Serie A sist sesong.

Bortekamp

Ved trekningen tidligere i høst ble det avgjort at etter å ha spilt på hjemmebane i de to første kvalifiseringskampene, må Glimt nå ut i Europa for en bortekamp.

Dermed er det legendariske San Siro som venter som arena for de norske serielederne etter at Zalgiris fra Litauen ble slått 3-1 torsdag.