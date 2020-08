Bodø/Glimt og Rosenborg får hjemmekamp i Europa League-kvalifiseringen

Serielederens Europa League-motstander er klar.

Bodø/Glimt var seedet i gruppe 10 i mandagens Europa League-trekning i Sveits. Serielederen var blant de tre seedede lagene i sin pulje og kunne møte Mura (Slovenia), Kauno Zalgiris (Litauen) eller Bohemians (Irland).

Etter mandagens trekning ble det klart at Bodø/Glimt møter Kauno Zalgiris hjemme på Aspmyra 27. august. Oppgjøret spilles som en enkeltkamp og vinneren går videre til 2. kvalifiseringsrunde.

- Jeg er utrolig glad for at vi fikk hjemmekamp, uttaler sportssjef Aasmund Bjørkan direkte til AN underveis i trekningen.

Også Rosenborg fikk trukket sin motstander mandag. De møter islandske Breidablik hjemme på Lerkendal.

På grunn av virussituasjonen i Europa har Uefa bestemt at det ikke skal spilles hjemme- og bortekamp.

- Det er klart at vi håper å kunne spille flest mulig kamper hjemme. Det vil være gunstig å slippe unna så mange reiser oppi et allerede tett kampprogram, uttalte Glimt-direktør Frode Thomassen til AN før trekningen.

Cupmester Viking har fått «walkover» til den neste runden.

Bodø/Glimt og Rosenborg må gjennom totalt fire kvalifiseringsrunder før et eventuelt gruppespill som starter 22. oktober.

