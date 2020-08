Bodø/Glimt økte serieledelsen i Eliteserien etter seier mot Godset

To nye skader er imidlertid en strek i regningen for gulljagende Kjetil Knutsen.

BODØ/GLIMT - STRØMSGODSET 3-2:

Den gode nyheten for Knutsen er at hans lag nå har seks poeng ned til serietoer Molde etter en ny seier på Aspmyra.

Den dårlige nyheten er at både Brede Moe og Fredrik Bjørkan måtte forlate banen før pause med skader.

Forfallene er bekymringsverdig for Knutsen, som ikke har for vane å rullere særlig på laget i det som både er et tett kampprogram og en komprimert Eliteserie-sesong.

De tre poengene gjør uansett at Bodø/Glimt har 34 poeng på toppen av tabellen i Eliteserien. Det er nå seks poeng ned til Molde, mens Strømsgodset ligger på niendeplass med 15 poeng.

Tok føringen tidlig

Glimt gikk på sesongens første poengtap forrige serierunde da det ble 2-2 mot Stabæk, men søndag var de gulkledde raskt oppe på hesten igjen.

I sentrum var Philip Zinckernagel, nærmest som seg hør og bør denne sesongen. Dansken ble spilt fri ute til høyre etter et strålende gjennomspill av Ulrik Saltnes etter 12 minutter, og banket ballen til høyre for Godsets Viljar Myhra.

Scoringen var Glimts 1000. på toppnivå i Norge, men verken kulturminister Abid Raja, Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen eller noen av de andre fremmøtte i Bodø hadde knapt fått rukket å summe seg da ballen lå i nettmaskene bak Glimt-keeper Joshua Smits.

Henrik Pedersens mannskap gikk nemlig rett i angrep etter baklengsmålet, og til slutt fant Kristoffer Tokstad lagkamerat Moses Mawa inne i feltet.

Spissen fikk en enkel jobb med å bredside inn 1-1, og sitt første bortemål i ligaen denne sesongen.

Ikke lenger etter fikk Knutsen mer å tenke over da midtstopper Brede Moe måtte forlate banen med en skade.

Både Mawa og Zinckernagel hadde mulighet til å sende sitt lag i føringen igjen før pause, men det var til slutt Niklas Gunnarsson som satte ballen i mål etter 28 minutter - dessverre for hans del i eget nett.

Nok en gang var Zinckernagel involvert, og 25-åringens innlegg mot Kasper Junker ble omsatt i eget nett av en ulykksalig Gunnarsson.

Den målgivende pasningen var Zinckernagels niende for sesongen, og dansken har i tillegg åtte mål - og til sammen 17(!) målpoeng på 12 kamper.

Gunnarsson var nær ved å revansjere seg på en corner like etter selvmålet, men headingen ble til slutt avverget av Glimt.

Like før pause var det venstrebaack Fredrik Bjørkan som måtte rusle i garderoben etter å ha pådratt seg en skade i det som virket å være på baksiden av låret.

Hauge-miss

Kampen svingte frem og tilbake etter hvilen, men etter 56 minutter trodde samtlige på Aspmyra at 3-1 var et faktum.

Zinckernagel hadde igjen tatt på seg hovmesterrollen, og trillet Jens Petter Hauge alene igjennom. Eliteseriens store profil skulle bare bredside ballen forbi Myhra i Godset-målet, men endte med å sette ballen langt over mål.

Det skulle vise seg å straffe seg, for etter 66 minutter brakte Kristoffer Tokstad balanse i regnskapet da han på bakre stolpe dunket inn 2-2.

I likhet med før pause smalt det imidlertid i andre enden like etter scoringen, og etter 67 minutter bommet ikke Hauge.

Kantspilleren ble spilt fri av Sondre Brundstad Fet, lot seg ikke be to ganger og bredsidet Glimt-laget i føringen igjen.

Gjestene fra Drammen presset på for en ny utligning, men Knutsens mannskap holdt unna og sikret tre svært viktige poeng.