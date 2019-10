Bodø/Glimt raste over dommeravgjørelse i Bergen da seieren glapp mot Brann

Bodø/Glimt ble snytt for vinnermålet mot Brann like før slutt. Dermed klarte de ikke å ta særlig mye innpå Molde i gullkampen.

BRANN - BODØ/GLIMT 1-1:

Ulrik Saltnes ga Bodø/Glimt en drømmestart på oppgjøret med en tidlig scoring, men utskjelte Daouda Bamba sørget for at det ble poengdeling i Bergen med en utligning i andre omgang.

Bodø/Glimt var imidlertid det beste laget og hadde fortjent alle tre poengene. Det så de også ut til å få da Jens Petter Hauge satte ballen i mål fem minutter før slutt, men dommeren annullerte scoringen for offside.

Reprisen viste imidlertid at det var en tvilsom avgjørelse.

- Det kan se ut som det er hårfint onside, kommenterte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Reagerer på dommeravgjørelsen



Eurosport-kollega Kenneth Fredheim kunne samtidig fortelle at Glimt-trener Kjetil Knutsen raste over avgjørelsen på sidelinjen.

Knutsen var heller ikke veldig imponert over avgjørelsen da han snakket med Eurosport etter kampen.

- Jeg så den om igjen og jeg så den der og. Det er ikke offside. Det er ikke bra. Vi får ikke gjort noe med det, men det er utrolig bittert, sier Knutsen som likevel var fornøyd med eget lags prestasjon.

- Vi kjører andreomgangen. Vi er klart best og fortjener å vinne. Når vi i tillegg får en scoring så er det surt, men jeg er utrolig fornøyd med måten vi gjennomfører kampen på, forteller Knutsen.

Hauge som satte ballen i mål i den aktuelle offside-situasjonen er i likhet med sin trener oppgitt over dommeravgjørelsen.

-Det føltes ut som om timingen var rett. Det er fantastisk sluppet av Håkon, bra startet av meg og bra satt, så hvis det viser seg å være feil er det utrolig bittert. Vi hadde en lignende situasjon mot Lillestrøm som også ble vinket hvor vi satt ballen i mål. Vi har ikke helt marginene med oss, det er utrolig bittert akkurat nå, sier Hauge til Eurosport.

Med 1-1 i Bergen kan det nå bli vanskelig for Glimt å ta igjen Molde i kampen om seriegullet.

Molde leder nå Eliteserien seks poeng foran Bodø/Glimt når det gjenstår fire kamper.

SKUFFET: Kristoffer Barmen og de andre Brann-spillerne fikk det tøft mot Bodø/Glimt. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Skuffet Brann-sjef

For Branns del var det heller ikke mye å juble for etter oppgjøret mot Glimt.

Laget hadde annonsert offensiv fotball før kampen, men Brann slet mot gjestene fra Nordland.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var spesielt skuffet over alle overgangene laget ga bort.

- Vi har så mange stygge brudd og det er noe du ikke skal gjøre mot Bodø/Glimt. De har så mange muligheter til å score mål. Det er ikke sånn vi ønsker å fremstå, sier Nilsen til Eurosport.

Han prøver imidlertid på å trekke frem et par positive ting ved mandagens kamp.

- Vi fikk «Freddy» (Fredrik Haugen) tilbake og Bamba er tilbake og scorer mål, fortelle Nilsen.

Drømmestart for gjestene

Det var Bodø/Glimt som startet mandagens oppgjør best da de gikk opp i ledelsen etter bare 8 minutter.

Scoringen kom etter at Philip Zinckernagel fant lagkamerat Ulrik Saltnes med en smart pasning. Sistnevnte fikk avsluttet fra cirka 10 meter og plasserte ballen i mål via stolpen.

Brann slet med å skape noe innledningsvis, men etter 25 minutter fikk hjemmelaget to gode sjanser til å utligne i løpet av et minutt. Først kom Bamba til en god mulighet som ble reddet av Ricardo Friedrich, før Gilbert Koomson avsluttet like til side for mål minuttet senere.

Spillet bølget frem og tilbake utover omgangen, men ingen av lagene maktet å spille seg til noen virkelig store målsjanser. Dermed stod det fortsatt 1-0 til Bodø/Glimt ved pause.

TOK LEDELSEN: Bodø/Glimt-spillerne jubler over tidlig scoring mot Brann. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Brann svarte

Også i 2. omgangen var det gjestene som startet best da Håkon Evjen spilte fri Zinckernagel etter fem minutter, men dansken brukte for lang tid og kom aldri til noen ordentlig avslutning.

I stedet var det Brann-fansen som skulle juble noen minutter senere da de utnyttet et hjørnespark som Fredrik Haugen slo inn foran mål hvor Vito Wormgoor raget høyest. Brann-kapteinens heading endte opp hos Bamba som fikk kontroll på ballen og stanget inn utligningen for de rødkledde.

Scoringen var en revansje for Bamba som har måttet tåle mye kritikk for sin oppførsel denne høsten.

UTLIGNET: Branns Daouda Bamba utligner til 1-1 mot Bodø/Glimt. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Annullert scoring



Jens Petter Hauge holdt på å sende Bodø/Glimt tilbake i ledelsen bare et minutt senere da han tok med seg ballen fra venstresiden, men Wormgoor hindret scoring med en viktig blokkering.

Utover omgangen var det Bodø/Glimt som presset på for scoring, mens Brann jaget kontringer.

Gjestene var nærmest scoring etter sjanser av Fredrik Bjørkan og Zinckernagel, men Glimt hadde ikke marginene med seg.

Det hadde de heller ikke da Hauge ble spilt fri og satte ballen i mål fem minutter før slutt. Dommeren annullerte scoringen for offside, men reprisen viste at Glimt-spilleren trolig var onside.

Etter 90 minutter stod det fortsatt 1-1 og det endte dermed med poengdeling i Bergen.

Det resultatet er trolig serieleder Molde best fornøyd med. Glimt ligger nå fortsatt på 2. plass, men har seks poeng opp til serielederen med fire kamper igjen å spille.

Brann ligger nå på en skuffende 7. plass.