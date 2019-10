Bodø/Glimt rotet bort poeng i gullkampen mot Mjøndalen

Dramatisk da Bodø/Glimt fikk annullert scoring før pause.

BODØ/GLIMT - MJØNDALEN 0-0

Da de to lagene møttes tidlig denne Eliteserie-sesongen, endte det med vanvittige ni scoringer og 5-4-seier til Bodø/Glimt på Consto Arena.

Et slikt resultat kunne vi kanskje også fått denne mandagen, men annullerte scoringer og sløsing av muligheter gjorde at denne kampen - nærmest på mirakuløst vis - endte uten at noen av lagene fikk ballen i mål.

Annullert scoring

Det var hjemmelaget som kom best i gang denne kvelden på Aspmyra.

Kampen var bare tre minutter gammel da Victor Bonifaces forsøk gikk i metallet bak Julian Faye Lund. Sjansen kom midt i et godt press fra hjemmelaget, men ingen av Bonifaces lagkamerater luktet returen.

Drøye ti minutter senere skulle nok Boniface fått ballen i nettmaskene. Bodø/Glimt broderte seg elegant gjennom Mjøndalens forsvarsrekke, og 18-åringen fikk god tid til å plassere ballen alene med bortelagets målvakt, men klarte ikke å holde skuddforsøket fra fem meter under tverrliggeren.

Like etter fikk nigerianeren nok en eventyrlig mulighet til å sende laget sitt i føringen, men Faye Lund var svært årvåken på forsøket.

Mjøndalen fikk flere muligheter før pause til å servere gode innlegg fra frispark, men avleveringen ble for svak i de situasjonene. Etter 28 minutter ble det slått et godt hjørnespark fra Joakim Olsen Solberg, og da en Mjøndalen-spiller gikk i bakken ble det ropt på straffe - vel og merke ganske beskjedent.

Ellers var et i stor grad Bodø/Glimt det handlet om før hvilen. Nordlendingene hadde flere gode «halvsjanser», som kunne blitt til reelle gode muligheter hadde presisjonen vært hakket bedre.

FORTVILER: Bodø/Glimts Ulrik Saltnes fikk annulert en scoring under eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Mjøndalen på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Hjemmelaget fikk også for øvrig ballen i motstanderens mål, men det ble fort annullert av hoveddommer Tommy Skjerven.

Hjemmelagets Ulrik Saltnes raget høyest i Mjøndalens sekstenmeter, og slo Mjøndalens målvakt Fate Lund i duell. Dommer vurderte det dog slik at Faye Lund hadde kontroll over ballen, og at Saltnes forstyrret målvakten.

Det var de to involverte svært uenige om i hvilen.

- En dårlig prestasjon. Mjøndalen får lov til å dra ned tempo så mye de vil. Jeg header ballen i mål, men dommeren velger å annullere. Det skjer flere ganger at keeperen er fredet, men sånn er det, mente Saltnes om situasjonen.

- Soleklart frispark. Enkelt og greit. Han kan jo ikke ta armen min! Hadde han gått i kropp, så ok, men han fjerner jo armen min, var det kontante svaret fra Faye Lund.

Tidligere toppdommer Svein-Eirik Edvartsen tok for øvrig parti med sistnevnte.

- Korrekt annullering. Bra dømt av Tommy Skjerven. Klart frispark. Angrep på keeper. Uforsiktig handling av Glimt-spilleren, var meldinger fra Twitter-profilen.

Målvakt i storform

I takt med den første omgangen, så var det hjemmelaget som kom best i gang også etter hvilen.

Bodø/Glimt etablerte seg høyt på Mjøndalens halvdel, og bortelaget gjorde sitt for å tette lukene i laget. Det gjorde de også veldig bra - og det var vanskelig for hjemmelaget å finne gode åpninger.

Igjen var Faye Lund svært god i flere situasjoner.

Etter 62 minutter ble det slått det som antageligvis var et innlegg, men som fikk en ekkel dupp rett mot Mjøndal-målvaktens mål. Faye Lund fikk akkurat dyttet ballen over mål - årvåkent fra den unge Mjøndalen-spilleren.

STOR MELLOM STENGENE: Mjøndalens Julian Faye Lund. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Etter 68 minutter suste det i nettmaskene bak Faye Lund, men skuddet til duellanten fra første omgang - Ulrik Saltnes, gikk i nettmaskene på feil side av stolpen.

Mjøndalen hadde ikke flust av sjanser denne kvelden, men 20 minutter før slutt fikk bortelaget en svært god mulighet til å ta en noe ufortjent ledelse, men dessverre for bortesupporterne gikk headingen rett på målvakt.

Like senere gjentok dette seg, men i motsatt ende av banen. Boniface fikk et godt treff med pannebrasken, men Faye Lund var virkelig i det umulige hjørnet.

Bodø/Glimt skulle få flere muligheter mot tampen av oppgjøret - og flere av de var av sorten som absolutt burde omsettes til mål. Evjens skuddforsøk etter 84 minutter faller under denne kategorien.

Men mål skulle det ikke bli denne kvelden i Bodø, og dermed ser det fryktelig tungt i gullkampen for Bodø/Glimt. Spesielt lysbetont er det heller ikke i andre enden av tabellen, der Mjøndalen fortsatt er i bunnen på tabellen - dog bare med ett poeng opp til trygg grunn.