Bodø/Glimt seirende ut av toppoppgjøret: - Praktfullt!

Dette eventyret vil ingen ende ta.

BODØ/GLIMT - MOLDE 3-1

Scoringer fra Patrick Berg, Kasper Junker og Jens Petter Hauge sikret seieren for Bodø/Glimt i toppkampen mot Molde, i et oppgjør hvor vertene sementerte sin posisjon som Norges beste fotballag for øyeblikket.

Tidlig Molde-scoring

En sjelden tabbe fra Marius Lode forærte Ohi kampens første scoring på søndag, etter en herlig pasning fra Magnus Wolff Eikrem.

Scoringen kom kanskje litt mot kampbildet, all den tid hjemmelaget så best ut i åpningsminuttene. Molde hadde også gode muligheter til å øke ledelsen i kjølvannet av scoringen, men marginene var ikke helt på de blåkleddes side.

Kampen svingte de første 20 minuttene, og etter 25 minutter fikk vi servert en real lekkerbisken fra Patrick Berg, som med litt hell sendte et frispark fra nesten 30 meter rett i nettmaskene bak Linde, og dermed var lagene like langt på Aspmyra.

TOK LEDELSEN: Moldes Magnus Wolff Eikrem t.h. og Ohi Omoijuanfo feirer ledelse 0-1 i eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Molde på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Oppgjøret mellom de to Eliteserie-storhetene var en toppkamp verdig, og vi fikk servert fint spill og fine detaljer fra Aspmyra. Etter en liten time fikk Philip Zinckernagel en enorm mulighet etter en god kontring, men skuddfinta satt ikke helt i den avgjørende situasjonen.

- Et fyrverkeri!

Det gjorde heller ikke skuddforsøket et lite minutt senere, som seilte til side for Molde-krysset.

Så skjedde det som nesten måtte skje.

Hjemmelaget vartet opp med karakteristisk flott angrepsspill, og når ballen til slutt havnet hos Kasper Junker i Molde-boksen var det liten tvil om at ballen ville havne i nettmaskene bak Moldes sisteskanse.

Bodø/Glimt fikk også tilsynelatende fornyet energi etter ledelsen, og beleiret en periode Moldes sekstenmeter. Og det ga resultater.

Et nytt godt angrep endte hos Jens Petter Hauge, som regelrett danset seg forbi noen ulykksalige Molde-forsvarere, før han med den største selvfølge la ballen iskaldt i nettet.

- Det er rett og slett praktfullt! For et fyrverkeri av et fotballag! For noen artister, sa Eurosports kommentator, Asbjørn Myhre.

Det blir nok en overdrivelse å si at Molde kapitulerte på dette tidspunktet, men gjestene fant det rett og slett vanskelig å holde tritt med Bodø/Glimts vanvittige temposkifter, i tillegg til den utrettelige jobbingen uten ball.

Flere scoringer ble det heller ikke, og Bodø/Glimt så aldri ut til å ha store problemer med å holde Molde unna i kampens sluttfase.