Bodø/Glimt sikret seg Grorud-talent

17. september spilte Elias Kristoffersen Hagen for Grorud 2 i 4. divisjon. Ni måneder senere er han klar for Bodø/Glimt, som tok sølv i Eliteserien sist sesong.

Fra 31. august skal Hagen fortsatt spille i gult, men denne gangen er Grorud-drakten byttet ut med Bodø/Glimt-drakt. 20-åringen har signert en kontrakt som varer ut 2023.

– Det føles veldig bra. Det er morsomt, og nytt for meg, at fjorårets nest beste klubb er interessert i meg. Når sjansen bød seg, så var den en mulighet jeg ikke kunne takke nei til, sier Hagen til Glimts nettsted.

Glimts sportslige leder Aasmund Bjørkan gleder seg stort til å se Hagen på toppnivå i Norge.

– Elias er en veldig spennende midtbanetype. Han har et stort potensial, og vi tror han kan ta nye steg. Han kan bli en veldig god midtbanespiller, sier Bjørkan til NTB.

Treningskamp

– Han er en solid allroundspiller. Han er relativt ung og kroppen hans er i vekst fortsatt, så at han tar flere steg i tiden framover, er naturlig. Når han får trent bra med høy intensitet tror vi det kan bli veldig bra, fortsetter han.

Bodø/Glimt og Grorud møttes i januar til sesongens første treningskamp. Også før kampen hadde Glimt fulgt Hagen, men etter en god kamp intensiverte Glimt jakten på 20-åringen.

– Vi har fulgt ekstra med på ham siden da. Det forsterket inntrykket vi hadde fra før, sier Bjørkan.

Hagen var i Lillestrøm fram til 2018 da han skrev under for Grorud. 2000-modellen har vært en viktig brikke siden overgangen for et Grorud-lag som rykket opp sist sesong, men han får ikke være med på eventyret i 1. divisjon med Oslo-laget.

20-åringen har fått mye tillit av den lovende treneren Eirik Kjønø siden overgangen for to år siden.

Prøvespill hos Rangers

Senest 17. september spilte Hagen i 4. divisjon for Grorud 2, men han var likevel fast på Grorud i 2. divisjon i både 2018 og 2019.

Etter sesongen var han en uke i Glasgow for å trene med den skotske storklubben Rangers, som ledes av Liverpool-legenden Steven Gerrard.

Den sentrale midtbanespilleren har elleve aldersbestemte landskamper for Norge og spilte G19-EM i Armenia sist sommer.

(©NTB)