Bodø/Glimt slet seg til seier – keepertabbe ødela for Sarpsborg

Sarpsborg klarte nesten ett poeng i bortekampen mot serieleder Bodø/Glimt, men en feil av keeper David Mitov Nilsson hjalp Glimt til 2-1-seier søndag.

Det var topp mot bunn i Bodø da hjemmelaget Glimt gikk for sin fjerde strake seier i sesonginnledningen mot Sarpsborg som sto uten poeng etter tre kamper. Likevel ble det ikke den overkjørselen mange hadde sett for seg på forhånd.

For Sarpsborg stilte uten enkelte av sine kreative krefter fra start og klarte med et solid forsvar å holde unna Bodø/Glimts eksplosive angrep tidlig i kampen.

Så tabbet keeper David Mitov Nilsson seg ut. Sarpsborgs målvakt glapp et innlegg og ble straffet av Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt.

Sarpsborg fikk samtidig uttelling da innbytter Ole Jørgen Halvorsen utlignet åtte minutter etter han kom inn for høyreback Sulayman Bojang til pause.

Det var likevel ikke nok til å stoppe Bodø/Glimts seiersrekke. Kort tid etterpå fikk Fredrik Bjørkan ballen fram til Ulrik Saltnes i boksen. Han sikret seieren for Glimt som styrte så å si hele kampen.

– I dag synes jeg vi gjør en solid prestasjon ut fra det vi hadde bestemt. Likevel handler det om at man i tillegg må være bra i de avgjørende situasjonene. Vi slipper inn et enkelt skudd og sprekker opp for enkelt på deres 2-1-mål, oppsummerte Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport.

Glimt tar med det nok en seier og leder stadig Eliteserien foran Molde som også står med full pott. Stahres Sarpsborg klarte nesten å få med seg et sterkt poeng, men måtte reise tomhendte hjem.

Defensiv tilnærming

Stahres kampplan var klar, Sarpsborg skulle demme opp for Bodø/Glimt som hadde scoret 13 mål på sine tre første kamper og ta vare på de få mulighetene de fikk.

Det fungerte i en halvtime der Glimt styrte kampen uten å skape noe særlig, men istedenfor var det hjemmelaget som tok vare på muligheten da Mitov Nilsson mistet et innlegg rett i føttene til Kasper Junker.

Glimts toppscorer reagerte kjapt og spilte ballen tilbake til en rettvendt Jens Petter Hauge, som enkelt kunne sett inn sitt tredje mål for sesongen.

Sarpsborg fortsatte å ligge dypt, men byttet i pausen der høyreback Sulayman Bojang ble erstattet av angrepsspilleren Ole Jørgen Halvorsen tydet på et mer offensivt bortelag i annen omgang.

Offensivt bytte betalte seg

For Halvorsen brukte knappe ti minutter på å utgjøre en forskjell. En corner fra den presise foten til Anton Saletros endte på bakre stolpe og etter en svak klarering skjøt Halvorsen ved første mulighet. Ballen snek seg inn på bakre stolpe via et Bodø/Glimt-bein og lagene var like langt.

Men resultatet sto seg ikke lenge, for etter 58 minutter hadde Glimt satt ballen i mål bak Mitov Nilsson nok en gang. Denne gangen kunne ikke keeper klandres, for skuddet fra ti meter var velplassert nok til å trille inn på bakre stolpe.

– De faller utrolig dypt, og heldigvis fikk vi utnyttet det der med litt presisjon. Det hadde manglet litt på det i kampen, sa målscorer Saltnes om målet.

Glimt var nær ved å legge på til 3-1 ved Philip Zinckernagel like før en time var spilt, men med et tigersprang på riktig tidspunkt hindret Mitov Nilsson baklengsmål.

Dødballfoten til Saletros ble gjeldende igjen da Sarpsborg fikk en mulighet etter 73 minutter, men headingen til Jørgen Horn dalte ned på tverrligger og ut.

Da kunne Glimt til slutt juble for tre nye poeng.

