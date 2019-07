Bodø/Glimt slipper straff for pyrobruk i Arild Berg-markering

Forbundet inrømmer at saken skiller seg fra andre saker hvor pyroteknikk er blitt tent under fotballkamper.

En supporter ble kastet ut for å tenne opp bluss uten tillatelse da Bodø/Glimt-fansen hedret avdøde Arild Berg, men klubben unngår sanksjoner.

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) på sitt nettsted onsdag.

Bodø/Glimt hadde sendt søknad til NFF om å benytte pyroteknikk under hjemmekampen mot Odd 30. juni.

Det var den første kampen på Aspmyra etter at Arild Berg hadde gått bort. Søknaden ble avslått, men fansen fyrte opp under kampen likevel.

Onsdag ble det klart at Bodø/Glimt unngår bot for hendelsen. Doms- og sanksjonsutvalget har lagt til grunn at omfanget og alvorlighetsgraden av pyroteknikken som ble brukt, fremsto begrenset. Det dreide seg kun om ett røykbluss.

Får irettesettelse

Samtidig vektla utvalget at personen som antente blusset sto plassert nederst ved gjerdet.

Til slutt var det også formildende at «handlingen ble foretatt i ærbødighet for å hedre nylig avdøde Arild Berg, en tidligere Bodø/Glimt-spiller som har hatt en sentral posisjon i klubben over mange år».

Klubben slipper dermed med en irettesettelse for hendelsen som «skiller seg fra tilsvarende saker hvor det har blitt benyttet ulovlig pyroteknikk».

Påtalenemnda kan anke avgjørelsen.

RBK og VIF straffet

Samtidig melder NFF at både Rosenborg og Vålerenga straffes for bruk av ulovlig pyroteknikk.

RBK-tilhengere skal ha antent minst 20 bluss og flere røykbokser, samt kastet et objekt inn på banen i kampen mot Lillestrøm 11. mai.

Vålerenga-fansen antente 32 bluss under kampen mot Brann 22. april, der ett av dem havnet like utenfor banen.

Begge klubbene fikk en bot på 60.000 kroner.

