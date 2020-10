Bodø/Glimt slo Mjøndalen etter to scoringer av Kasper Junker

Bodø/Glimt tok nok en hjemmeseier på Aspmyra.

BODØ/GLIMT-MJØNDALEN 2-0

Den suverene serielederen tok tre nye poeng hjemme mot Mjøndalen på Aspmyra søndag kveld. Kasper Junker var tungen på vekstskålen og scoret to ganger for hjemmelaget. Dansken var sikker fra straffemerket på begge sine forsøk, etter at det første ble annullert, da Glimt-spillerne var for tidlig inne i feltet.

Tidligere Glimt-spiller Ole Amund Sveen laget straffesparket etter at dommeren mente at han dro Marius Høibråten overende inne i sekstenmeteren etter en corner.

- Jeg synes straffesparket er ganske strengt. Ja, du kan blåse på den type holding, men ok, sa Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud etter situasjonen.

Etter 68 minutter doblet Junker ledelsen da han utnyttet svak forsvarsspill hos gjestene. Spissen rundet keeper og satt ballen i det åpne målet.

Like etter Glimts andre scoring oppstod det en situasjon man sjelden ser på en fotballbane. Hjemmelagets keeper Nikita Haikin ble plutselig liggende nede med det som kunne se ut som krampetendenser.

- Så ligger Haikin nede med noe som kanskje ikke ser helt bra ut. Er det krampe på keeperen? spurte Skullerud undrende.

- Det er ikke så vanlig, svarte kollega Asbjørn Myhre.

KRAMPE: Her ligger Glimt-keeper Nikita Haikin nede med krampe 20 minutter før slutt. Foto: Skjermdump, Dplay

Russeren ble liggende nede og fikk også hjelp av det medisinske apparatet i Glimt, men han kom seg etterhvert på beina og kunne fullføre kampen.

Rundt ti minutter før slutt fikk nysigneringen Hugo Vetlesen sin debut i den gule Glimt-trøya til stor jubel blant de 600 fremmøtte tilskuerne.

Glimt kontrollerte inn seieren mot slutten og sikret med det en ny trepoenger i jakten på sitt første seriegull.

Etter søndagens hjemmeseier leder nå Glimt Eliteserien med 16 poeng ned til Molde.