Bodø/Glimt-supporter ble kastet ut etter Arild Berg-hedring: - Føler at klubben pisser på oss

Supporterne valgte å forlate kampen etter første omgang.

Det ble en fin dag for Bodø/Glimt på banen etter at Odd ble beseiret med 3-0 hjemme på Aspmyra søndag. Håkon Evjen, Ulrik Saltnes og Philip Zinckernagel sørget for at hjemmelaget nå ligger på andreplass i Eliteserien.

Kampen var den første Glimt spilte på Aspmyra etter at klubblegende Arild Berg gikk bort forrige uke. Dermed valgte de gulkleddes supportere å hedre Berg med en tifo og et bluss.

Etter de første 45 minuttene skal stadionvaktene, samt politiet, ha tatt seg inn på supporterfeltet, og kastet ut den ene personen som blusset i forbindelse med hyllesten.

- Blir pissa på

Det førte til at flere Glimt-supportere valgte å forlate Aspmyra i protest mot det som hadde skjedd.

- Vi hadde sagt ifra til klubben at vi kom til å ha markeringen. Vi skulle heise opp et tifo i det 12. minutt og så skulle vi fyre ett bluss, som vi skulle la brenne ut i applaus. Etter det skjedde det lite, men i pausen kom det vakter og politi på feltet og henta ut han som fyrte blussen, sier Christoffer Klette, nestleder for supportergruppen J-Feltet, til Nettavisen.

Deretter skal det, ifølge Klette, ha blitt kommunisert med arrangementssjefen i Bodø/Glimt som videre informerte om at supporteren som blusset måtte kastes ut.

- Vi hadde sagt ifra om dette, og vi synes jo at i en situasjon som det vi opplever med Arild Berg nå, så burde klubben stille seg bak oss når vi ønsker å hedre ham på denne måten, sier Klette.

- Vi føler at vi blir pissa på av klubben og at de ikke stiller seg bak oss.

Supporteren som ble kastet ut er styrelederen for J-Feltet, Rolf Arne Holmen. Han forteller til Nettavisen at han ble fortalt i pausen at han ikke fikk lov til å bli værende på Aspmyra.

- I pausen da jeg sto og tok ned tauet vi hadde hengt opp tifoen med kom den ene vakta og ba meg bli med ut fordi de måtte ta en prat med meg. De så jo hvem det var siden de sto en halv meter unna da blusset brant, sier Holmen.

- Jeg regna med de ville ha kontaktinfo, så jeg fulgte etter. Jeg snakka med ham, og han fortalte at jeg er nødt til å forlate stadion. Jeg hadde ikke tenkt å la han kaste meg ut, det måtte eventuelt politiet ha gjort, men da han sa at arrangementsjefen på Aspmyra selv hadde sagt at jeg måtte ut i pausen så gikk jeg i sinne ut, forteller Holmen.

Til Avisa Nordland forteller arrangementsjef, Ørjan Heldal, at de jobbet for å få på plass tillatelse fra NFF om blussingen

- Vi hadde et ønske om at den skulle bli godkjent. Det var også derfor vi kastet oss rundt og fikk skrevet en søknad, men søknaden ble avslått, sier Ørjan Heldal, salgs og arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Bodø/Glimts arrangementsjef, Ørjan Heldal, men har så langt ikke lykkes.

Nettavisen har heller ikke klart å komme i kontakt med supporterkoordinator Janne Kristine Ruden eller eller daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen

Ikke godkjent av NFF

Hendelsen på Aspmyra har skapt voldsomme reaksjoner på sosiale medier, og blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen reagerer på sin konto på Twitter.

- Dette må være en spøk? Ja, det må være en spøk, skriver Mathisen på Twitter etter at å ha lest noen av de andre twittermeldingene fra Bodø.

Reaksjonene på stadion skal ha vært kritiske, og både Klette og Holmen forteller om at mange supportere valgte å forlate stadion i protest for det de hadde opplevd på stadion.

- Vi var en 30-40 stykker som dro etter dette. Vi dro i protest i pausen. Jeg har sendt melding til arrangementsansvarlig om dette, forteller Klette, som også forteller at det pågikk en dialog mellom supporterne, klubben og NFF i forkant av oppgjøret.

- Vi hadde ikke fått godkjennelse fra NFF på dette, men vi føler at i en slik situasjon så må man vise litt skjønn. Supporterkoordinator hadde informert og fått tommel opp fra klubben. Etter det fikk hun melding om at NFF ikke kom til å godta det, forteller Klette.

Til Nettavisen bekrefter konkurransesjef i NFF, Nils Fisketjønn, at de mottok en søknad fra Bodø/Glimt:

- Det er riktig. De søkte om de kunne bluss på tribunen, men det gir vi ikke tillatelse til, så de fikk avslag. Dette er grunnet sikkerheten, vi tillater ikke bluss på tribunen, sier Fisketjønn.

- Søknaden ble avslått, de blusset likevel og jeg venter at det kommer en rapport på det.

Han forklarer at det ikke er NFF som har gjort opp retningslinjene for hvordan situasjonene skal håndteres når ureglementert blussing skjer på tribunen.

- Nei, det står ikke noe om i våre retningslinjer. Det er den lokale arrangør som er ansvarlig. Arrangementssjefen på den enkelte kampen er ansvarlig, sammen med lokalt politi.

Klette gjør det klart at klubben sa ifra om at de ikke kom til å få lov, men at de var klare til å ta boten dersom det ville komme en reaksjon.

- Vi føler at vi blir pissa på av klubben. Vi stiller opp, vi drar på bortekamper, vi bruker masse dugnadstimer på å støtte klubber. Vi føler ikke at klubben seg bak oss på noen som helst måte, sier Klette.