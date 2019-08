Bodø/Glimt tok over tabelltopp med ny seier

Vålerengas fotballhøst kan derimot bli tyngre enn de hadde håpet, mener TV 2-ekspert.

BODØ/GLIMT - VÅLERENGA 4-0:

Bodø/Glimt inntok mandag tabelltoppen i Eliteserien. Det ble klart da Vålerenga ble slått hele 4-0. Dermed fikk Glimt revansje for det sure 6-0-tapet i juli.

Trepoengeren gjør at gultrøyene går opp i 42 poeng, to mer enn ligatoer Molde og sju poeng foran Odd på tredjeplass. Målene mandag ble scoret av Ulrik Saltnes, Håkon Evjen, Ole Amund Sveen, samt et selvmål fra Aron Dønnum.

Vålerenga på sin side blir stående på 26 poeng. Ronny Deilas mannskap ble tidvis rundtspilt i Bodø mandag, og nå kommer TV 2-ekspert Kasper Wikestad med en dyster spådom rundt klubbens høstsesong.

- En kjempebrøler fra keeper. Vålerenga begynner å fremstå som et lag som kan komme til å kjempe i en annen ende av tabellen enn de har håpet utover høsten, skriver han på Twitter.

Wikestad påpeker at det ikke er keeperspillet som er det verste han ser hos osloklubben. Klaesson vartet opp med flere gode redninger, også mot Glimt, og har klart seg fint i Vålerenga-buret, sett bort fra mandagens blemme.

Blåtrøyene har kun plukket to poeng på sine fem siste kamper, og har bare to seire på de siste ti eliteseriekampene.

Laget har vært i vinden den siste tiden etter at Kjetil Rekdal kom med et utspill som satte sinnene i kok på Valle. Han mente at sjelen i klubben var borte og at klubben stort sett har bommet på både spillerkjøp og taktikk de siste årene.

- Litt trist

Deila brukte intervjurunden etter mandagens kamp til å hylle Bodø/Glimt. Han er også klar på at Vålerenga ikke kan fortsette som nå.

- Først og fremst tapte vi mot et godt fotballag. De er meget gode, og de straffer oss så fort vi gjør feil, sa VIF-trener Ronny Deila til Eurosport etter kampen.

- Men samtidig så er ikke vi i nærheten av det nivået vi har vært på, og det er litt trist å se på når man ser lite selvtillit. Man ser ganske mye usikkerhet utpå der, og når man har en motstander som er såpass gode i sitt offensive spill og er flinke til å utnytte våre feil, så blir det stygt, fortsatte en skuffet VIF-trener.

KAMP: Magnus Lekven fikk mye å jobbe med mandag. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Keepertabbe

Bodø/Glimt hadde stålkontroll fra start og skapte flere store sjanser i åpningsminuttene. Etter ti minutter fikk de også uttelling. Årets store komet i Eliteserien, Håkon Evjen, tok med seg ballen og smalt den mot mål fra 20 meters hold. Målvakt Kristoffer Klaesson måtte gi en svak retur som Ulrik Saltnes snappet opp og satte i mål.

- Alt annet enn bra keeperspill, kommenterte Kenneth Fredheim hos MAX om scoringen.

Vålerenga kom mer med etter scoringen og skapte et par store sjanser, men etter 28 minutter burde det stått 2-0 da Amor Layoni fant Philip Zinckernagel ved bakerste stolpen. Dansken headet dog over til tross for å stå helt alene innenfor femmeteren.

Layoni fikk også en mulighet selv ti minutter før hvilen, men denne gang vartet Klaesson opp med en strålende redning som hindret kantspilleren scoring.

Rant inn

I den andre omgangen fortsatte hjemmelaget storspillet, og målene begynte å renne inn. Første scoret Evjen til 2-0, før Aron Dønnum satte ballen i eget nett tre minutter senere.

Nye tre minutter etter kom også 4-0. Zinckernagel fosset oppover venstrekanten og serverte Sveen foran mål, som enkelt kunne putte sitt første Glimt-mål.

Mot slutten av kampen hadde vertene stålkontroll og trillet ball seg imellom. Neste serierunde er det duket for toppoppgjør når Glimt besøker Odd i Skien. Vålerenga, på sin side, tar imot Rosenborg på Intility Arena.