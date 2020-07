Bodø/Glimt utklasset og ydmyket Brann: - Det er grusomt

- Det er fantastisk av Bodø/Glimt, men det er grusomt forsvarsspill av Brann, sier Kjetil Rekdal.

Bodø/Glimt fortsatte storformen da de knuste Brann hjemme på Aspmyra søndag. Kampen var i realiteten over allerede etter 35 minutter.

Da hadde allerede hjemmelaget satt fire baller i nettet.

I Eurosport-studioet satt blant andre ekspert Kjetil Rekdal og bivånet det hele.

- Jeg var spent på det før kampen. Om Ole Martin Kolskogen og alle Brann-spillerne ville klare å demme opp for det strålende kombinasjonspillet til Bodø/Glimt. De klarer det ikke, selv om det er trangt. Måten Ulrik Saltnes kan spasere gjennom, ned til dødlinja og legge inn 45 til en spiss som står på åpent mål

- Det er fantastisk av Bodø/Glimt, men det er grusomt forsvarsspill av Brann. Kampen er avgjort etter 15 minutter, uttalte Rekdal allerede etter hjemmelagets 2-0-scoring.

Les også: Bohinens uttalelser før kollapsen vekker sterke reaksjoner: - Blir bare helt feil

Kjetil Rekdal var ikke imponert over Brann sitt forsvarsspill i søndagens kamp mot Bodø/Glimt. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- Lekestue

Allerede etter syv minutter tuppet Kasper Junker inn sin sjette scoring for sesongen etter svakt forsvarsspill av Brann. Ali Ahamada skled på et langt gjennomspill slik at Philip Zinckernagel kom først på ballen.

Dansken pirket ballen via en sprellende Brann-keeper videre til landsmann Junker som enkelt kunne sette inn dagens første scoring.

Kun fem minutter senere doblet hjemmelaget sin ledelse. Samme Junker var på rett sted til rett tid og fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål fra kort hold, etter en presis pasning fra Ulrik Saltnes.

- Det er morsomt å se på lekestue. Et fantastisk angrep og selvfølgelig stå Junker alene omtrent. Dårlig forsvarsspill av Brann.

Branns keeper Ali Ahamada (t.v.) og Ruben Kristiansen fikk nok å gjøre mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Dagens tredje for hjemmelaget satt i det halvtimen var passert. Zinckernagel avanserte på tvers av feltet og ble felt av en for dagen svak Ruben Kristiansen.

Fra straffemerket var dansken trygg og satte inn 3-0.

- Du kan søke om å spille med to keepere neste helg. Når du taper duellene i egen boks så renner det inn. Denne kampen er ferdig. Det er helt sykt. De kjører rundt med Brann-laget, kommenterte Rekdal til Aalesund-trener Lars Bohinen som var gjest i studioet til Eurosport.

To minutter senere pirket Saltnes inn dagens fjerde scoring for de gulkledde. På returen etter et skudd fra Jens Petter Hauge var midtbanespilleren først fremme.

Ydmykelsen virket å være komplett.

Bodø/Glimt slo seg virkelig løs offensivt mot Brann. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

- Stolpe på børsen

TV2-ekspert Jesper Mathisen reagerte også på det han så i nord.

- Jeg husker ikke veldig godt, men jeg kan ikke huske å ha sett et lag i Eliteserien bli så rundspilt i en omgang som det Brann har blitt i Bodø. De blir pisset på! Ruben Kristiansen har spilt til stolpe på børsen, og Bodø/Glimt har hatt enorme muligheter til å score enda flere.

- Vi gjør så mange feil, det er helt sinnssykt, uttalte Brann-kaptein Daniel Pedersen til Eurosport i pausen.

Det skulle ikke starte bedre for gjestene fra Bergen i den andre omgangen heller.

Junker var igjen frempå ti minutter etter pause og satte inn dagens femte.

På ett touch alene med keeper trillet han inn sitt tredje for dagen.

Etter 60 minutter hadde Brann-trener Lars Arne Nilsen tatt grep og byttet ut samtlige av de fire som startet i lagets forsvarsrekke.

Taijo Teniste og Kolskogen ble byttet ut i pausen, Vegard Forren og Krisitansen ble tatt av etter timen spilt. Nettopp det var det flere som bet seg merke i.

Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen er blant dem.

- Brann har byttet ut hele forsvarsrekka si i det man passerer timen på Aspmyra. Alle fire ut. Det har jeg aldri sett før i en tellende kamp, skriver han på Twitter.

Det skal påpekes at de nye reglene for antall innbyttere har gjort dette mulig denne sesongen.

Hjemmelaget kontrollerte inn seieren mot slutten og kunne juble for sin sjette seier av seks mulige på toppen av tabellen.