Bodø/Glimts Alfons Sampsted har spilt samtlige minutter denne sesongen. Nå venter kamper mot Premier League-stjerner

22-åringen har bidratt sterkt til Bodø/Glimts suksess denne sesongen.

BODØ (Nettavisen): Islendingen Alfons Sampsted er kanskje ikke det mest kjente navnet i suksesshistorien som heter Bodø/Glimt.

22-åringen som kom til Aspmyra-klubben i februar har vært en viktig brikke i Bodø/Glimt-laget denne sesongen. Faktisk så viktig at han er den eneste spilleren i troppen til Kjetil Knutsen som har spilt samtlige minutter i alle kamper.

I løpet av de 15 første kampene i Eliteserien har Sampsted nemlig spilt samtlige minutter, 1350 minutter i tallet, noe som er ikke annet enn imponerende.

- Det har vært veldig artig. Vi har en soleklar plan på hva vi skal gjøre. Jeg har fått med meg hva min rolle skal være og jeg gleder meg til hver kamp, sier Sampsted til Nettavisen om suksessen.

Bodø/Glimt jubel fra v. Alfons Sampsted, Patrick Berg, Philip Zinckernagel og Sondre Brunstad Fet etter andre scoring av Philip Zinckernagel i Europa League-kampen torsdag. Innfelt er statistikken som viser at Sampsted har spilt flest minutter av samtlige Glimt-spillere. NB: Trykk på bildet for å se statistikken. Foto: Scanpix, Montasje

Tatt ut på landslaget

I torsdagens nedsabling av Kauno Zalgiris i Europa League-kvalifiseringen var Sampsted nok en på banen i hele kampen for de gulkledde. Islendingen hadde god kontroll fra sin høyre backposisjon.

På fredag, dagen etter Bodø/Glimt sikret avansement til neste runde, ble attpåtil Sampsted tatt ut i den islandske landslagstroppen til Nations League-kampene mot England og Belgia kommende uke.

Da Nettavisen snakket med islendingen i Bodø før Europa League-oppgjøret, var han fremdeles usikker på om han ville bli tatt ut i troppen.

- Jeg var med i januar og fikk spille to kamper da. Jeg føler at jeg er klar om treneren vil ha meg med. Hvis Erik Hamren vil ha meg med så er det gøy, sier Sampsted til Nettavisen.

Sagaøyas svenske landslagssjef fant uansett plass til Sampsted som etter det Nettavisen kjenner til anses som høyaktuell for en startplass på høyrebacken til EM-playoff-kampen mot Romania i oktober, samt en eventuell finalekamp mot vinneren i kampen mellom Bulgaria og Ungarn.

Nå er det kun søndagens kamp mot Sarpsborg 08 igjen før han setter seg på flyet til Island for Nations League-kamper mot England og Belgia. Der står verdensstjernene fra blant annet Premier League, La Liga og Serie A på motsatt halvdel.

I England-troppen finner man navn som Raheem Sterling, Harry Kane, Jadon Sancho og Marcus Rashford.

Hos Belgia er blant andre Romelu Lukaku, Eden Hazard og Kevin de Bruyne tatt ut.

- Hadde troen

Sampsted ble hentet til Bodø/Glimt fra svenske IFK Norrköping før sesongen. Han har tidligere vært utlånt til flere svenske og islandske klubber.

Han innrømmer at suksessen i Norge har vært gledelig, men ikke helt uventet.

- Jeg hadde troen på det, men det var jo jobben vi gjorde spesielt under koronaperioden som var avgjørende. Vi jobbet så inn i hampen hardt. Vi trener sinnssykt hardt. I Sverige trente vi ikke like hardt, det var mer fokus på å være friske til kamp og slikt. Her skal vi utvikle oss mellom kampene også.

- Det er kanskje den største forskjellen. At vi har fokus på utvikling både på trening og i kamp. Sånn vi gjør det her er litt likt som vi gjorde på Island når jeg var yngre.

22-åringen synes det er morsomt å være med i diskusjonen om å spille mot de største stjernene i europeisk fotball.

- Det er bare å gå dit å ta så mye læring som jeg kan, avslutter den talentfulle islendingen.

