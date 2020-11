Bodø/Glimts Philip Zinckernagel samarbeider med myteomspunnet superagent: - Vi skal ta et stort steg

Myteomspunnet israelsk forretningsmann skal hjelpe Eliteseriens suverene poengplukker med det neste steget i karrieren.

Bodø/Glimts danske stjerne Philip Zinckernagel har hatt en eventyrlig sesong for det som etter all sannsynlighet blir Eliteserien-mesteren i 2020. 34 målpoeng, 14 scoringer og 15 målgivende pasninger på totalt 22 kamper, er elleville tall av 25-åringen.

Søndag noterte han seg for én assist i 7-0-nedsablingen av Aalesund.

Interessen har følgelig eksplodert. Den blir heller ikke mindre av at Zinckernagel sin kontrakt med serielederen går ut om halvannen måned.

Nå har dansken inngått et oppsiktsvekkende samarbeid når han nå skal bestemme seg for det neste steget i karrieren. Zinckernagel har nemlig skrevet under en avtale med den legendariske agenten Pinhas «Pini» Zahavi. Den 77 år gamle israeleren er ingen hvem som helst i fotballverdenen. Zahavi var mannen som i sin tid bistod Roman Abramovich med å kjøpe opp Chelsea. Han var også mannen som hjalp Sacha Gaydamak i å kjøpe Portsmouth tilbake i 2006.

Pini Zahavi avbildet i Paris sammen Paris Saint-Germain's president Nasser Al-Khelaifi under presentasjonen av Neymar som klubbens nye stjerne i 2017. Foto: Alain Jocard (AFP)

Zinckernagel i godt selskap

I tillegg har Zahavi i dag en stjernespekket klientliste bestående av navn som Robert Lewandowski, David Alaba, Carlos Tevez, Javier Mascherano og Manchester Uniteds nye venstreback Alex Telles.

Bayern Münchens tidligere toppsjef Ulli Hoeness kalte senest i september Zahavi for en «grådig piraya» etter at Alaba ikke ville signere ny kontrakt med Champions League-mesteren.

Agenten har allerede bistått Zinckernagel i en liten periode, men samarbeidet er nå offisielt formalisert.

- Jeg har inngått et samarbeid med Zahavi de neste to årene. Vi har skrevet kontrakt så jeg jeg bruker han som agent sammen med min danske rådgiver, forteller Zinckernagel til Nettavisen.

Philip Zinckernagel har hatt en eventyrlig sesong. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Ifølge Bleacher Report og The Guardian er den israelske forretningsmannen det man må kunne omtale som «fotballens første virkelige superagent». Zahavi har vært involvert i en mengde gigantoverganger og blir av PSG-stjernen Neymar omtalt som «en bror». 77-åringen mottok ifølge Football Leaks i overkant av ti millioner euro for sin rolle i brasilianerens overgang fra Barcelona til PSG.

Zinkernagel forteller til Nettavisen at samarbeidet kom i stand via hans danske rådgiver.

- Han har en relasjon til Zahavi, men vi har vært involvert med han i en liten stund nå. Vi kan kalle det et lite samarbeid. De har tidligere jobbet sammen med Caroline Wozniaki (tidligere dansk tennisspiller red.anm), forteller Zinckernagel.

Israelske Pini Zahavi poserer med en kvinnelig venn under Neymar sin bursdagfeiring i Paris i 2019. Foto: Thomas Samson (AFP)

- Bare å si ja takk og håpe på det beste

Selv om dansken har hatt en eventyrlig sesong i Eliteserien er det sjelden at utenlandske agenter av den størrelsesorden som Zahavi er ser til Norge for å rekruttere spillere.

Zinckernagel forteller at 77-åringen er svært involvert i hans karriere og at de har snakket sammen flere ganger.

- Hele ideen er at vi skal finne en så god klubb som mulig for meg. Gjennom han så håper vi å ta et steg som er ganske stort. Ved hjelp av hans kontakter tror jeg vi skal finne en veldig god klubb. Når man får lov til å få jobbe med en så stor agent så skal man jo bare si ja takk og håpe på det beste, sier Glimt-spilleren.

- Hva har dere snakket sammen i deres samtaler?

- Han har sagt at han er glad for å jobbe med meg og at jeg har gjort det veldig bra. Det er masse interesse og han skal finne en god klubb til meg hvis jeg ikke forlenger med Bodø/Glimt. Den beslutningen er jo ikke tatt enda, men vi skal bare vinne gullet først så får vi se om det blir et skifte eller en forlengelse.

Philip Zinckernagel er en av flere spillere som er interessant for utenlandske klubber. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Kantspilleren forklarer at han hele tiden har hatt fokus på å vinne gullet først før han fokuserer på andre ting.

- Kommer det ikke riktig klubb som er sportslig og økonomisk god så har jeg det veldig fint i Glimt. Jeg forlater ikke klubben for enhver pris. Jeg drømmer selvfølgelig om å komme meg til et så høyt nivå som mulig. Jeg har også et mål om å komme med på det danske landslaget og da hjelper det å spille på et enda høyere nivå, sier han videre.

Avslo Champions League i sommer

Dansken er inne i sin tredje sesong i norsk fotball. I sommer hadde han mulighet til å fortsette karrieren i Tyrkia, men rådene fra hans nye agent var klare.

- Istanbul Basaksehir forsøkte å kjøpe meg i sommervinduet, men da synes Zahavi at vi skulle vente, ta det rolig og finne noe enda bedre. Vi stresser i hvert fall ikke. Jeg er jo på utgående kontrakt så jeg stresser ikke overhodet, sier han om klubben som slo Manchester United 2-1 i Champions League forrige uke.

Med en klar drøm om en plass på det danske landslaget innser københavneren at han etter all sannsynlighet må spille i en bedre liga enn den norske for å få sin sjanse.

- Man håper jo på muligheten, men det er mange gode spillere og stor konkurranse i min posisjon. De spiller også i større klubber enn det jeg gjør, men jeg har et håp om å komme med der. Det handler om å levere hver helg så håper jeg på en sjanse på et tidspunkt.

- Det kan hende jeg må til en bedre liga for å få muligheten. Det er spillere på landslaget som spiller i Barcelona, Leipzig, Sampdoria eller Champions League med Midtjylland. Det er litt større klubber, uten å fornærme noen, avslutter han til Nettavisen.

Det blir med andre ord spennende å se hva Zinckernagel og hans nye superagent velger når 2020 blir til 2021.

NB: Bodø/Glimt trenger kun ett poeng på sine siste seks kamper for å sikre gullet i Eliteserien.