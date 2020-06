Bogey-avslutning bremset Hovlands klatring

Viktor Hovland avanserte på resultatlista i PGA-turneringen i Texas lørdag, men to bogeyer på tampen av runden ødela litt av dagen.

Den norske golfprofilen lå på 47.-plass da han gikk løs på tredjerunden på Colonial-banen lørdag, og Hovland brukte ikke lang tid på å starte klatringen.

To birdier på de tre første hullene og ytterligere én på hull nummer åtte ga grunn til stor optimisme. Etter 13 hull var 22-åringen fire slag under par på runden, men bogeys på hull 16 og 18 medførte at han endte på to slag under par for dagen.

Det ga 36.-plass før alle spillerne var ferdige med sin tredjerunde.

Topper resultatlista gjør fremdeles amerikanske Harold Varner III. Han var i tet etter runde to og har ikke startet sin tredjerunde ennå. Ett slag bak følger landsmennene Jordan Spieth og Bryson DeChambeau.

