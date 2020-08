Bohinen ferdig som Aalesund-trener

Aalesund bekrefter at Lars Bohinen har fått sparken.

I en pressemelding søndag kveld skriver Aalesund at styret har valgt å avslutte samarbeidet med Bohinen.

- Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb, heter det i pressemeldingen.

Ekspert for Eurosport, Joacim Jonsson, mener at dette var dagens mest forventede nyhet, og legger ikke noe imellom når han forklarer hva som har gikk galt for Bohinen i Eliteserien.

- Alt! Alt gikk galt. De har ikke vært i nærheten av noen ting. De har levert en helt ufattelig sesong. Jeg kan ikke forstå at de har levert en så dårlig sesong. De var ekstremt gode i fjor, og har riktignok litt dårligere lag i år. De har ikke vært i nærheten av noen ting. De har sett elendige ut defensivt, de har sett elendige ut offensivt. Det har ikke vært noe struktur, de har vært svake på overgangsvinduet. Alt har gått galt, mener fotballeksperten.

Jonsson tror Bohinen ikke mistet jobben tidligere på grunn av den sterke sesongen i OBOS-ligaen i fjor.

- Han opparbeidet seg en form for «goodwill» etter sesongen han hadde i fjor da de leverte så enormt bra. Men for meg var Aalesund ferdig for flere uker siden. Jeg nevnte det på sending for 3-4 uker siden tror jeg, sier han.

Nevner tidligere Brann-trener som mulig erstatter

Den svenske eksperten mener også at det bør være et ganske enkelt valg å peke ut Bohinens erstatter.

- Det står vel skrevet i bøkene at Lars Arne Nilsen passer inn. Med tanke på hans geografiske tilhørighet, så er det vel logisk å tro at de kommer til å gå etter han. Han er en trener som passer godt for en sånn her type bestilling, når det handler om å sanke poeng og underholdning er mindre viktig, sier han.

Lars Arne Nilsen fikk sparken i Brann i starten av august, og er for tiden klubbløs. Han har tidligere trent Hødd, som befinner seg i samme region som Aalesund.

Laget har fått en katastrofal start på årets sesong og ligger helt sist i Eliteserien med kun syv poeng etter 15 kamper.

Derfor kommer det ikke som noen stor overraskelse at klubben nå tar grep.

Bohinen har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser søndag kveld.

Sparkingen av Bohinen skjer dagen etter at laget tapte 1-3 hjemme mot Haugesund.

- Et av hovedkriteriene ved ansettelse av Bohinen i 2018 var å videreutvikle klubbens trenings- og prestasjonskultur i A-laget. Vi ønsker å takke Lars for den innsatsen og samarbeidet gjennom over 2,5 år. Vinner av OBOS-ligaen i fjor blir stående igjen som et trofé i klubben. Vi ønsker Lars lykke til videre, skriver klubben.