Bokavsløring: Messi var enig med Mourinho om å gå til Chelsea i 2014

En misfornøyd Deco skal imidlertid ha vært med på å velte en gigantovergang for Lionel Messi.

Det avslører overgangsguruen Gianluca Di Marzio i en ny bok, gjengitt av blant annet Sky Sports.

Italieneren er kjent som en av dem med best innsikt i overgangsmarkedet, og i sin nye bok Grand Hotel Calciomercato skriver han om det han omtaler som «den største ukjente historien på overgangsmarkedet».

Den involverer nemlig Lionel Messi, som skal ha vært svært nære en overgang til Chelsea og José Mourinho i 2014.

Di Marzio skriver at den første kontakten mellom Messi og London-klubben skal ha oppstått mens argentineren var midt oppe i en skattesvindelskandale i Spania.

33-åringen kom på kant med spanske myndigheter etter å ha blitt anklaget for å ha unndratt skatt, og Chelsea så ut til å utnytte situasjonen.

Messi skal ha forhørt seg med flere av sine representanter - deriblant tidligere Chelsea-spiller Deco - før et møte på FaceTime mellom han og daværende manager José Mourinho ble arrangert.

Der skal Mourinho ha tatt i bruk alle sine retoriske evner, og overbevist Messi om å komme til Stamford Bridge.

Portugiseren skal like etter også ha vært i et fysisk møte med flere av Messis representanter.

RIVALER: Messi og Mourinho (til venstre) har møttes ved flere anledninger for hvert sitt lag. Foto: Andres Kudacki (AP)

Chelsea skal ha vært villige til å betale utkjøpsklausulen på 250 millioner euro for Messi i 2014, og partene skal også ha blitt enig om personlige betingelser.

Deco, som begynte å livnære som agent etter at han la fotballskoene på hylla, skal imidlertid ha blitt holdt ute av dansen, og det skal ha blitt skjebnesvangert for Chelsea.

Tidligere den sommeren hadde nemlig Cesc Fabregas gått fra nettopp Barcelona til Chelsea, og midtbanespilleren skal i ekstase ha fortalt Mourinho at Messi var lysten på en overgang.

Da Mourinho fortalte midtbaneveteranen at han allerede hadde snakket med Messi, videreformidlet Fabregas beskjeden til Deco, som ikke skal ha blitt fornøyd med å bli holdt utenfor.

Portugiseren gikk rett til Jorge Horacio, Messis far og nærmeste representant, som skal ha blitt rasende over at sønnen hadde vært i samtaler med Mourinho uten hans samtykke.

Da Horacio konfronterte Messi med samtalene, skal Barcelona-stjernen ha nektet for det hele, og overgangen gikk i vasken.

Det er imidlertid ikke første gang Messi har blitt koblet bort fra Barcelona.

Så sent som i sommer ønsket han å forlate klubben. Superstjernen skal være svært misfornøyd med klubbpresident Josep Maria Bartomeu, men valgte til slutt å bli værende i klubben.

I et intervju med Goal.com sa argentineren følgende:

- Jeg var ikke fornøyd og ville dra. Jeg har ikke blitt tillatt det på noen måte, og jeg kommer til å bli i Barcelona, for ikke å havne i en rettslig strid med klubben. Ledelsen av klubben under Bartomeu (Barcelona-presidenten) er en katastrofe.

Etter mye om og men ble det klart 4. september at den argentinske superstjernen kom til å fortsette i klubben.