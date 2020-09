Zlatan Ibrahimovic flyr høyt om dagen etter to mål i mandagens seier over Genoa, men nå kommer det nye opplysninger om superstjernen.

En av Nordens beste fotballspillere gjennom tidene, skrev i sommer under en ny kontrakt med den italienske storklubben AC Milan.

38-åringen var tidligere denne måneden hard i sin kritikk av det svenske landslaget, og var tydelig misfornøyd med landslagssjef Janne Anderssons valg om å utelate Juventus-stjerne Dejan Kulusevski mot Frankrike.

- Ingen våget å gå i mellom

Nå er det derimot Ibrahimovic selv som står i fokus for sin opptreden på landslaget. I den nye boken til sportsjournalist Olof Lundh, Landslaget endligt Lundh, forteller han om flere tilfeller hvor Milan-spilleren skal ha vært hard i sin kritikk mot lagkameratene.

Den første hendelsen som omtales skal ha oppstått mellom Zlatan og Rasmus Elm etter kampen mot England på Friends Arena i 2012.

«Zlatan var meget hard mot Rasmus, og brøt han ned selv om han prøvde å svare. Hamrén stod bare der og endte til slutt med å si: Rasmus, nå holder det. Etter den hendelsen mistet Hamrén mange spillere i garderoben, har en spiller som var der fortalt meg.», skriver Lundh i boken, i følge Aftonbladet.

Et annet tilfelle som er omtalt i kapittelet om superspissen er fra EM-premieren mot Irland i 2016. Hvor Zlatan skal ha hudflettet Kim Källström og Oscar Lewicki, både i pausen og etter kampen.

«Det er noe av det verste jeg har vært med på, og ingen våget å gå i mellom heller. Kritikken pågikk lenge, og jeg angrer fortsatt på at jeg ikke gjorde noe», siteres en anonym spiller som var til stede i garderoben, i boken.

Kjenner seg ikke igjen

En av hovedaktørene i historien, Oscar Lewicki, kjenner seg derimot ikke igjen i det som blir skrevet.

- Jeg vet at han var litt på Kim (Källström), men jeg fikk ikke mye. Mot Italia kom Zlatan inn i garderoben og ropte at jeg skulle drepe italieneren før han fikk mulighet til å score, forteller til Lewicki til svenske Aftonbladet.

Han mener selv at det hele er blåst opp, og at det på langt nær er så farlig som det har blitt framstilt i boken.

- Det var helt greit for meg, og har vært med på verre. Det var på ingen måte noe ekstremt, og jeg syntes heller ikke at Zlatan trykker ned spillere. Jeg snakker ofte med han, og på utsiden av banen er han bare snill, avslutter Lewicki.

- Bra tidspunkt

Torsdag kveld er det altså Bodø/Glimt som skal forsøke å stoppe den svenske veteranen. Laget fra Nord-Norge har vært i storform i den hjemlige Eliteserien denne sesongen og de gule har bøttet inn mål. Det gir Eurosport-ekspert Joachim Jonsson troen på et aldri så lite mirakel på San Siro.

- Bodø/Glimt kunne ikke møtt Milan på et bedre tidspunkt, både for sin egen del og Milan sin del. Glimt er midt i sesong, er stinn av selvtillit og Milan spiller sin først seriekamp i dag (mandag), forteller Eurosports Joacim Jonsson til Nettavisen

Laget som topper Eliteserie-tabellen soleklart, tok sesongens 16. seier i 3-1-seieren mot Brann søndag.

- Hadde det vært på hjemmebane ville jeg tenkt at mulighetene for å avansere er store, men jeg tror heller ikke det er helt urealistisk at de kan slå Milan. Det kommer ikke til å bli noe overkjøring, mener eksperten.

Tar Europa League på alvor

AC Milan tok seg videre etter å ha slått Shamrock Rovers 2-0 i Dublin. Italienerne viste at de tar årets Europa League på alvor, og stilte så og si toppet lag.

- De tok jo med sine stjerner til Dublin, så de tar nok ikke så lett på denne kampen. Det betyr nok noe for de, så det blir på ingen måte enkelt.

- Kan anledningen blir for stor for Glimt?

- Bodø drar ikke dit og tenker at dette blir en hyggelig opplevelse, for de er full av selvtillit. De er såpass naive og tror at de kan vinne. Det er egenskap det er viktig å ta med seg, for de kommer til å sjarmere på San Siro, fortsetter Jonsson.

Zlatan Ibrahimovic møter Bodø/Glimt i den Nettavisen-sendte kvalifiseringen i Europa League, torsdag 20:30 på San Siro.

