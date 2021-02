Bokseren Leon Spinks er død, 67 år gammel. Han er mest kjent for å ha vunnet over Muhammad Ali i 1978, men ble også OL-mester to år tidligere.

Flere amerikanske medier, blant annet ESPN og Washington Post, melder at Spinks døde fredag. Spinks slet med flere sykdommer, blant annet prostatakreft og hadde også hjerneskader etter sin karriere som tungvektsbokser. Han ble OL-mester i lett tungvekt i Montreal i Canada i 1976 og i sin åttende kamp som proffbokser slo han ut Muhammad Ali i kampen om den profesjonelle tungvektstronen i Las Vegas i 1978. Han gikk 15 runder mot Ali, og tre av fem dommere hadde Spinks som vinner. Sju måneder senere tapte han tittelen mot den samme Ali. Spinks bokset 46 kamper som profesjonell og vant 26, hvorav 14 på knockout, tapte 17, mens tre endte uavgjort. Han la opp i 1995. Leon Spinks yngre bror, Michael, møtte for øvrig nordmannen Steffen Tangstad i VM-kamp i 1986. Da vant han over nordmannen på teknisk knockout i fjerde runde. Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk Boksing

