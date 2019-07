Bokseren Maxim Dadashev døde etter brutal kamp

Russisk bokser mistet livet.

Den russiske bokseren Maxim Dadashev, 28, døde etter skadene han pådro seg i en kamp fredag. Etter kampen mot puertoricanske Subriel Matias ble russeren plassert i koma, det skriver The Guardian.

Russeren med kallenavnet Mad Max kollapset foran tilskuerne i arenaen etter tapet mot Matias. Dadashev skal ha fått en blødning mellom skallen og hjernen.

- Jeg håper Maxim er ok. Han er en stor fighter og en kjempe, sa Matias etter kampen ifølge The Guardian.

Dadashev måtte gjennomføre en akutt hjerneoperasjon, skriver Expressen. Han skal ha mistet livet straks etter dette da hjertet stanset, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

- Maxim har gått bort. Hjertet hans stoppet, sier en kilde til TASS.

Expressen skriver at Dadashev etterlater seg kone og en sønn. Familien er på vei fra St. Petersburg til Washington for å våke over Dadashev.

28 år gamle Dadashev hadde vunnet samtlige 13 kamper før det tragiske tapet som sørget for at han mistet livet fredag.

Dadashev var født i Russland, men hadde base i California i USA.