Boksestevne med Melhus, Hagen og Egner avlyst etter sikkerhetsproblemer

Ingen norsk boksefest i England etter arrangørtabbe.

De tre norske proffbokserne Ingrid Egner, Alexander Hagen og Kevin Melhus skulle etter planen gå i ringen under stevnet Siesta Boxing Summer Ball i Bracknell, i England lørdag kveld.

Nå er stevnet avlyst kort tid før nordmennene skulle gå i ringen. Arrangøren melder på Twitter at stevnet er avlyst grunnet problemer knyttet til sikkerheten.

- Vi sitter her er og er veldig overrasket. Spesielt dumt er det for alle bokserne, sponsorer og tv, som har lagt ned tid og arbeid inn mot dette stevnet. Det er også dumt for alle hjemme i Norge, som hadde tenkt å se på, sier de norske bokserne i en uttalelse.

Arrangøren av Boxing Summer Ball er Siesta Boxing og British Boxing Board of Council og de opplyser at årsaken til avlysningen var at sikkerhetsselskapet som skulle stå for sikkerheten ikke dukket opp, dermed var det ikke forsvarlig å gjennomføre stevnet, det kommer frem i en pressemelding fra Melhus Promotions.

Arrangørene meldte tidlige lørdag at det var problemer knyttet til sikkerheten rundt boksestevnet, og at de vil komme tilbake med flere detaljer om en ny dato for stevnet etterhvert.

Må utenlands

Selv om det nå er åpnet for proffboksing her hjemme, måtte de norske utøverne se seg nødt til å gå stevner i utlandet, for å få nok matching i løpet av et år.

PÅ PLASS I ENGLAND: Kevin Melhus, Alexander Hagen og Ingrid Egner og teamet rundt dem.

- Økonomisk bør myndighetene legge mer til rette for idretter som er utenfor Norges Idrettsforbund. De bør oppheve forbudet mot at bettingselskapene ikke får lov til å bidra. En lisensmodell slik som i Danmark og Sverige tror jeg hadde vært en bedre løsning, sier Melhus til Nettavisen.

Melhus og resten av de norske bokserne var allikevel positive til lørdagens kamper i England.

- England er for øyeblikket boksingens Mekka. For oss utøvere gir det sportslig og kommersiell verdi å utøve noen av kampen her, sier 29-åringen.

Nå blir altså ikke noe stevne i boksingens Mekka denne helgen.