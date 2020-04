Boksestjernen Anthony Yarde har mistet både faren og bestemoren i pandemien

Koronaviruset har kostet to av profilens familiemedlemmer livet på få dager.

Den britiske proffbokseren Anthony Yarde (28) bekreftet via sosiale medier fredag kveld at farmoren hans døde dagen før som følge av koronaviruset.

The Guardian og Evening Standard er blant avisene som omtaler saken.

Dødsfallet skjedde under en uke etter at Yardes far også døde av viruset og ble et av pandemiens mange ofre i Storbritannia. 28-åringen informerte om farens bortgang sist søndag. Ifølge Yarde var faren hans i god form og hadde ingen helseproblemer før han ble smittet.

Lørdag morgen var 3605 personer bekreftet døde i landet på grunn av koronaviruset.

- Bare bli hjemme



I forbindelse med bestemorens bortgang la proffbokseren la ut en innstendig bønn via Twitter, rettet mot folk som fortsatt ikke har innsett alvoret i situasjonen verden er i.

«Nå har vi mistet bestemoren min til dette viruset. Faren min og moren hans er borte med få dagers mellomrom. Dette er alvorlig! Folk går fortsatt ut når de ikke har behov for det», skriver Anthony Yarde.

«Jeg vet det er mange ulike meninger om covid-19, og jeg har mine, men jeg vet bare at meninger ikke er verdt å risikere eget liv eller andres. Bare bli hjemme», fortsetter han.

28-åringens boksepromotor, Frank Warren, la også ut en kondolansemelding på Twitter etter budskapet om det andre dødsfallet i Yardes familie.

- Vær snill og lytt



«Vi er ekstremt lei oss over å høre at Anthony Yarde nå har mistet bestemoren sin til koronaviruset. Vi kan ikke engang tenke oss hva Anthony og familien hans går gjennom og våre dypeste kondolanser går til dem. Vær snill og lytt til den dypfølte bønnen, bli hjemme for å redde liv», skriver Warren.

Yarde skulle etter planen bokset mot Lyndon Arthur i O2 Arena i London 11. april, en duell begge de to engelskmennene har sett på som et steg mot en framtidig tittelkamp.

Etter stengingen av idrettsanlegg og forbud mot større forsamlinger under pandemien ble kampen utsatt to måneder til 11. juli.

Yarde har bokset om WBOs verdensmestertittel i lett tungvekt tidligere. I august i fjor røk han på sitt hittil eneste tap på 19 proffkamper mot tittelforsvareren Sergej Kovalev etter et jevnt oppgjør.