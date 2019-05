Boksing beholder plassen på OL-programmet, men IOC vil utestenge AIBA

IOC-styret anbefaler at boksing beholder sin plass på OL-programmet i Tokyo-lekene neste år, men at det internasjonale bokseforbundet (AIBA) suspenderes.

Anbefalingen må godkjennes av IOC i plenum under møtet i Lausanne 24.-26. juni. Dersom det vedtas, får ikke AIBA arrangere verken kvalifiseringsturneringer til OL eller være del av gjennomføringen av selve bokseturneringen i sommerlekene.

Styrets vedtak er basert på anbefalinger fra en granskingskomité under ledelse av IOC-styremedlem Nenad Lalovic, heter det i en uttalelse fra den internasjonale olympiske komité. Komiteen ble nedsatt i november i fjor som følge av alvorlige bekymringer om økonomi, ledelse, etikk og dømming i AIBA.

Ifølge IOC har det ikke vært tilfredsstillende utvikling på disse områder.

Etter «grundige diskusjoner» anbefaler IOC-styret at boksing beholder plassen på OL-programmet, men bokseturneringen og alle kvalifiseringsstevner skal arrangeres under retningslinjer fra IOC.

– Dagens avgjørelse ble fattet i utøvernes og sportens interesse. Vi vil sørge for at utøverne kan leve drømmen og delta i Tokyo-OL samtidig som AIBA må tåle de nødvendige konsekvenser som følge av granskingskomiteens anbefalinger. Samtidig gir vi dem en vei tilbake fra suspensjonen, men det forutsetter grunnleggende endringer, sier IOC-president Thomas Bach.

Antall deltakere i boksing skal fortsatt være 286, og det skal være åtte vektklasser for menn og fem for kvinner. Dette er tidligere godkjent av IOC og er et steg mot likestilling ettersom det både i 2012 og 2016 var 10 klasser for menn og tre for kvinner.

IOC-styret opprettet en arbeidsgruppe under ledelse av Morinari Watanabe som skal sørge for avvikling av kvalifiseringsturneringer i boksing i tiden januar til mai 2020 og av selve OL-turneringen. Gruppen skal også definere vektklasser og utarbeide øvrige retningslinjer.

AIBAs status skal tas opp til ny diskusjon etter OL.

