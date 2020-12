Bolaños ferdig i Start

Christian Bolaños blir ikke med Start ned i 1. divisjon. Costaricaneren reiser tilbake til hjemlandet.

Det bekrefter Start på sine nettsider tirsdag.

Bolaños signerte for Start i september og gjorde dermed comeback i Kristiansand-klubben etter ti års fravær. Nå er det klart at midtbaneelegantens tid i klubben på ny er over.

– Det har vært en fornøyelse å ha Christian i klubben disse månedene. Vi hentet ham fordi vi trodde han kunne gi oss et løft, både med sine kvaliteter og på grunn av hans påvirkning på de andre rundt seg. Den effekten hadde han absolutt, sier Starts sportslige leder Atle Roar Håland.

– Vi er veldig takknemlige for at han valgte å komme tilbake til Kristiansand med familien, og vi er sikre på at mange av våre unge spillere lærte mye av ham bare i løpet av disse månedene, tilføyer Håland.

Beslutningen rundt framtiden til Bolaños ble tatt i romjulen.



