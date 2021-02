Bolly-dobbel ga Molde-seier mot Brann – Delaveris scoret i debuten

Molde scoret to ganger på to minutter og slo Brann 2-1 i torsdagens treningskamp i fotball.

Det ble et oppgjør der lagene var best i hver sin omgang, men Molde hadde stort sett brukbar kontroll på oppgjøret. Treningskampen er den eneste som spilles denne uken, ettersom europaligalaget Molde har fått unntak fra Norges Fotballforbunds smitteverntiltak.

Etter en ganske frisk Brann-åpning, tok hjemmelaget fullstendig over fra omtrent ti minutter spill. Betalingen fikk de i form av en scoring fra Mathis Bolly etter 25 minutter. Han var inne i feltet og vippet et skudd fra Magnus Wolff Eikrem videre i mål.

Under to minutter senere var Bolly på farten igjen. Eikrem spilte ballen til Fredrik Aursnes på kanten, som slo inn. På første stolpe var Bolly raskt framme og satte inn 2-0.

Fra karantene til scoring

2. omgang åpnet med en kjempemulighet til Brann. En umarkert David Wolfe kunne skyte fra elleve meters hold, men bommet på ballen.

I det 59. minuttet fikk Branns nysignering Filip Delaveris sjansen som innbytter. Han har ikke gjennomført en eneste trening med Brann ettersom han har sittet i karantene etter overgangen fra Vitesse.

Delaveris var umiddelbart involvert da han spilte opp Thomas Grøgaard i en god posisjon. Og i det 68. minuttet slo han til for alvor. Et skudd traff hodet til Erlend Hustad og ga en høy ball inn i Molde-feltet. Der slo Delaveris keeper Alex Craninx i lufta og stanget inn 1-2-reduseringen.

Annenomgangen bar preg av at det ble mange bytter hos begge lag. Brann så farligst ut mot slutten, men skapte ikke de helt store sjansene. Dermed vant hjemmelaget.

Glimt neste for Molde

Helt på tampen misbrukte Tobias Christensen en gigantsjanse til å gjøre 3-1. Han bommet fra et par meter på åpent mål.

Molde skal spille sin neste treningskamp allerede fredag mot Bodø/Glimt. Deretter venter Rosenborg i neste uke.

18. februar går første kamp i europaligaens 16-delsfinale mot tyske Hoffenheim. Norske karanteneregler gjør at Molde jobber med å finne et sted i utlandet for å spille den kampen. Kypros, Tyskland og Ungarn er blitt nevnt som alternativer.

