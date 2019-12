Bolshunov knuste samtlige nordmenn på Lillehammer

Spenning til siste slutt på herrenes 30 kilometer med skibytte på Lillehammer.

Saken oppdateres

LILLEHAMMER (Nettavisen): I strålende solskinn kastet herrene seg ut på 30 kilometer med skibytte på Lillehammer lørdag ettermiddag.

Det ble en imponerende seier til Alexander Bolshunov etter en intens og spennende 30 kilometer på Lillehammer lørdag.

Russeren knuste til og rykket fra Hans Christer Holund inn mot mål. Holund endte til slutt på andreplass 2,2 sekunder bak i mål. Emil Iversen tok tredjeplass 7,9 sekunder etter.

- Mye bedre enn han var for en uke siden, kommenterte Jann Post hos om russiske Bolshunov i det løpet gikk mot slutten.

Tetgruppe

Det var på forhånd ventet at blant andre finske Iivo Niskanen ville sette et enormt tempo under klassiskdelen.

Finnen tok også teten fra start tett etterfulgt av flere nordmenn, deriblant Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.

Etter løpet var det en godt fornøyd Holund som snakket til NRK.

- Det er noe av det største jeg har gjort. Jeg hadde en veldig god dag, sa Holund til TV-kanalen etter andreplassen.

Ved passering 8,3 kilometer var det en gruppe på åtte mann som hadde fått en luke til resten av feltet. Fire nordmenn, to russere, en finne og en svenske holdt tempo i front, men gruppa bak nærmet seg litt inn mot skibytte.

Niskanen falt etterhvert fra og klarte ikke å holde farten etter skibytte.

Mange har vært spent på kapasiteten til russerne før denne sesongen. Sergei Ustiuogov skulle vise styrke i motbakkene utover i klassiskdelen.

- Lenge siden vi har sett Ustiuogov så sterk som nå. Han er tilbake på gamle høyder, utbrøt Torgeir Bjørn hos NRK.

Ved passering og skibytte halvveis passerte Iversen i tet, tett etterfulgt av Hans Christer Holund, Niskanen og resten av de store kanonene. Frontgruppen økte til elleve mann i det skøytedelen tok til.

Holund forsøkte et rykk og fikk en luke i front av feltet. Nordmannen satte et vanvittig tempo og fikk med seg Iversen og en annen russer, Aleksander Bolshunov.

- Holund maler feltet i filler, sier Aukland hos NRK.

- Han har dagen. Da må han bare kjøre. Har kapasitet til å filleriste resten av feltet, parerte kollega Bjørn.

Ved 18,8 kilometer hadde trioen en luke på drøye elleve sekunder ned til forfølgerne der Klæbo jaget for å komme seg opp til tetgruppa.

- Har gitt opp

Holunds tempo ble etterhvert for mye for Klæbo. Etter 21,2 kilometer var Klæbo 27,3 sekunder bak og det skulle vise seg at seieren skulle stå mellom trioen i front.

- Det virker ikke som Holund er sliten, kommenterte Aukland idet nordmannen passerte inne på stadion ved 22,5 kilometer.

Klæbo forsøkte et siste rykk for å ta opp jakten på tet-trioen, men verdenscuplederen virket ikke å ha en topp dag og tapte ytterligere sekunder de siste kilometerne.

- Gruppa bak har gitt opp å komme opp til teten, sa Bjørn.

Mot slutten av rennet så Iversen veldig sliten ut. Trønderen gjorde alt som stod i sin makt for å være med inn til spurten for å kjempe om seieren.

- Iversen har aldri vært bedre, sa Bjørn da han måtte slippe ryggen til Bolshunov i den siste bakken.