Bolsjunov må få vinne et VM-gull

Tredobbelt norsk også på skiathlon blir for mye både for Alexander Bolsjunov og den internasjonale interessen for langrenn. Derfor holder jeg en knapp på den 24-årige russeren.

Nei, det lyktes ikke i VM-sprinten heller. Bolsjunov måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen bak de tre jublende nordmennene Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

Det er lett å forstå Bolsjunovs frustrasjon når han stormet gjennom mixed-zone uten å kommentere innsatsen sin.

Samtidig så er det Bolsjunovs plikt å stille opp for media også i motgang, og ikke bare vende ryggen til media.

Om de mest profilerte løperne bare tenker på sitt eget beste kan den relativt lille sporten langrenn fort måtte klare seg uten dedikerte medieselskaper som betaler store kroner for å dekke sporten.

Bolsjunov må skjerpe seg og ta sitt PR-ansvar både for sin egen del og sportens.

Når det er sagt er det lett å forstå Bolsjunovs Norge-frustrasjon.

I VM i Seefeld i 2019 vant Norge gull på samtlige seks konkurranser for herrene. Vår venn Bolsjunov jobbet knallhardt for å vinne, men måtte se seg slått av Sjur Røthe i skiathlon-konkurransen og Hans-Christer Holund på femmila. På lagsprinten og stafetten ble det sølv - etter Norge! I sprint ble det bronse bak Klæbo og italieneren Pellegrino.

Faktumet er at Bolsjunov, som har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger, har tatt syv sølvmedaljer og en bronse (med stafetter inkludert) i de to siste mesterskapene.

Ved seks av tilfellene har det vært nordmennene som har beseiret han. Femmila i Pyeongchang-OL vant Ivo Niskanen, Finland, i en steinhard kamp mot Bolsjunov.

Ser vi på statistikken får ikke Bolsjunov gull i Oberstdorf heller. Men, kjører han sin vellykkede «Kollen-taktikk» er det mulig. For på Oslos tak har russeren vunnet femmila de to siste årene etter tette spurtseiere der hjemmehåpene har måtte bite i det sure eplet.

For sportens skyld håper jeg at Bolsjunov får sin etterlengtede seier i et stort mesterskap.

Med respekt for alle Norges fantastiske skiløpere så trengs det litt variasjon i toppen.

Lykkes ikke Bolsjunov med å vinne et gull i Oberstdorf-VM, kan han lett bli en ny Mieto. Den finske kjempen Juha Mieto vant blant annet seks ganger i Holmenkollen, men vant aldri et stort mesterskap individuelt.

Det gikk «troll i mesterskapene» for «Kurikka-Jussia» som ble tildelt Holmenkollmedaljen i 1974. Mange unnet Mieto en stor seier, også Thomas Wassberg som slo finnen med en ynkelig hundredel over 15 kilometer i Lake Placid-OL 1980.

Men det ville seg rett og slett ikke individuelt i OL og VM for folkekjære Mieto.

Må det gjøre det for Bolsjunov - for han egen og sportens skyld.

/Torbjörn Nordvall

