Bolsjunov parkerte nordmennene i Meråker

Den russiske bamsen viste seg frem på fellesstarten, og smadret nordmennene på torsdagens Ski Tour-etappe.

Det ble en stor dag for russiske Aleksander Bolsjunov, som parkerte nordmennene på torsdagens fellesstart i Meråker. Den russiske bamsen hadde stålkontroll etter hvert under etappen, og avanserte fra nordmann etter nordmann.

Tempoet gikk sakte innledningsvis på etappen, og det virket som flere av favorittene ikke ønsket å brenne kruttet tidlig. Etter hvert bestemte den regjerende Tour de Ski-vinneren at nok fikk være nok.

Etter å ha brukket staven tidlig i etappen var det Bolsjunov som suste fra alle nordmennene, sikret seg etappeseieren og dytter også Pål Golberg ned fra toppen av sammenlagtlistene etter fire etapper.

- Bolsjunov har en stor dag, altså. Han drar rett og slett ifra. Han setter press på en horde nordmenn nå, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn om maktdemonstrasjonen fra den russiske bamsen.

- Et minutts forsprang i sammendraget nå, det er på grensen til håpløst, sa kommentatorkollega Jann Post, mens Bolsjunov suste inn til seier.

Det ble en norsk thriller om andreplassen der flere av de norske hentet opp Sjur Røthe. Det ble en voldsom spurt mellom flere av nordmennene, og det var til slutt Johannes Høfslot Klæbo som banket til, og tok andreplassen foran Emil Iversen.

- Jeg prøvde å være litt kynisk opp da vi snudde. Jeg kjente at det gikk fort nok oppover, men jeg holdt igjen så jeg hadde igjen noe på slutten. Han helt foran der kunne jeg gjøre lite med, sa Høsflot Klæbo til NRK etter rennet.

OVER OG UT?: Pål Golberg mener det ikke kommer til å gå an å hente opp Aleksander Bolsjunov. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Store deler av feltet hadde nemlig hentet inn Røthe mot slutten, og etter en dramatisk spurt var Høsflot Klæbo som viste seg sterkest. Det gjorde at Røthe til slutt falt langt bak, og måtte ta til takke med en syvendeplass.

For Pål Golberg så forsvant sammenlagtledelsen til Bolsjunov, etter russerens maktdemonstrasjon. Nordmannen endte til slutt som nummer tolv, ett minutt og 18 sekunder etter den russiske stjernen.

- Det gikk bra lenge, og så ble det gått fryktelig fort da man skulle sikre bonussekunder. Jeg hadde muligheten til å være med, men jeg var ikke god nok, sa Golberg til NRK, som nå mener at touren kan tildeles russeren.

- Touren er avgjort, men det er plasser å kjempe om bak der nå.

Bolsjunov fyrer på

Etter drøye 15 kilometer bestemte nemlig Bolsjunov og Sjur Røthe seg for å stikke fra resten, og nummer to og tre i sammendraget så ut til å kjempe om etappeseieren. Simen Hegstad Krüger bet seg omsider på, og det dannet seg et trekløver lengst fremme.

Da det gjenstod en liten mil, så bestemte den russiske stjernen seg for å skru opp tempoet. Han hektet av Hegstad Krüger, mens Røthe gjorde det han kunne for å bite seg fast på ryggen til den russiske bjørnen.

Det var uansett lite man kunne gjøre med Bolsjunov da han bestemte seg for å virkelig trykke til. Hegstad Krüger kjempet godt, men russeren var rett og slett i en klasse for seg.

Med drøye 15 kilometer igjen var det norsk dominans oppover den første virkelig bratte bakken med Sjur Røthe, Simen Hegstad og Hans Christ Holund og Finn Hågen Krogh som kjempet om bonussekunder. Det la grunnlaget for at Røthe kunne banke til.

- Dette er fortvilende for Sjur Røthe, sa Jann Post fra sin kommentatorplass, da det ble klart at Bolsjunov også seiler fra i sammendraget i Ski Tour.

I forkant av torsdagens renn var det Pål Golberg som ledet sammenlagt, med 23 sekunder til gode på Aleksander Bolsjunov og Sjur Røthe.

Snegletempo

Pål Golberg ledet ut fra start på herrens langløp, men tidlig var det Federico Pellegrino fra Italia som bestemte seg for at han ønsket å ligge i teten før de vanskelige bakkene i Meråker.

- De går egentlig bare og ser på hverandre og spør «hvem skal begynne dette showet?», sa Fredrik Aukland underveis i NRKs langrennssending.

Det var nemlig et behagelig tempo i de første bakkene for samtlige løpere, og ingen bestemte seg for å banke til tidlig, slik Therese Johaug hadde gjort på kvinnenes renn tidligere.

Blant kommentatorene ble det diskutert at løperne virket å ha tatt læring av det de hadde sett fra kvinnenes renn, og derfor ikke ønsket å smelle til fra start i langløpet. Det førte til «køkjøring» da det gjenstod to og en halv mil.

Etter hvert så ble det tydelig at Aleksander Bosjunov hadde ekstremt god glid på sine ski, og ledet an tetgruppa sammen med Sjur Røthe, som også så ut til å ha gode ski. Den russiske kapteinen måtte uansett falle litt tilbake da han knakk en stav.

- Dette viser at russerne samarbeider på en måte vi ikke har sett før, sa Aukland, da russerne jobbet iherdig for å passe på at deres favoritt fikk seg en stav underveis i rennet.