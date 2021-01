Bolsjunov politianmeldt etter Lahti-episoden

Den russiske langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov slo etter finsk konkurrent og er blitt mat for politiet.

Nettavisen og Dagbladet melder at den finske TV-kanalen YLE og andre finske medier skriver at to ikke navngitte personer har anmeldt Bolsjunov etter oppførselen i søndagens verdenscupstafett.

Russland ble diskvalifisert etter hendelsen der Bolsjunov reagerte med sinne da Finlands Joni Mäki la seg inn foran ham på oppløpet.

Russeren slo med staven etter finnen, og deretter kjørte ham rett på ham i målområdet.

Juryen i Finland mente at Mäki var i sin fulle rett til å skifte korridor på oppløpet. Russiske representanter var ikke enig i den konklusjonen.

Politiet i Lahti har ikke konkludert om det er grunn til å etterforske hendelsen.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre