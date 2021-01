Bolsjunov skylder på bindingen: - Ikke meningen å kjøre ned finnen

Alexandr Bolsjunov mener en feil med bindingen førte til det dramatiske sammenstøtet med finske Joni Mäki søndag.

Til NRK og TV 2 hevder den russiske langrennsløperen at det ikke var meningen å kjøre på finnen etter målgang på stafetten i Lahti søndag.

– Skiene var veldig raske, og da jeg prøvde å stoppe var bindingen brukket. Det var ikke meningen å kjøre på ham, jeg ville bare snakke med ham, sier han til NRK.

Sekunder tidligere viste TV-bildene at Bolsjunov slo etter den finske løperen med staven på oppløpet i kampen om andreplassen bak Norge.

Bolsjunov sier til TV 2 at det var riktig at Russlands førstelag ble diskvalifisert, men sier at også Finland burde blitt bortdømt for måten Mäki gikk på oppløpet.

Ifølge kanalen mener Finland at Bolsjunov slipper for billig unna og at det finske skiforbundet vil sende en klage til FIS.

