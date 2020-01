Bolsjunov vant suverent - Klæbo på andreplass etter sterk opphenting

Kampen om førsteplassen ble aldri spennende på jaktstarten i Nove Mesto, men det ble et skikkelig oppgjør om de andre pallplassene.

Det var lite å gjøre med den russiske kjempen Aleksandr Bolsjunov på søndagens 15 kilometer klassisk jaktstart i tsjekkiske Nove Mesto. Han vant som han ville.

To nordmenn på pallen



Johannes Høflot Klæbo ble nummer to etter en sterk opphenting og en suveren spurt, mens Simon Hegstad Krüger tok tredjeplassen. Sjur Røthe ble nummer fire.

- Et srtålende klassisk løp. Det er tre nordmenn som har all grunn til å være fornøyd. Klæbo får andreplass til slutt, og noe bedre kunne han ikke forestille seg, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn om mannen på andreplass.

Klæbo sa dette til NRK etter søndagens konkurranse:

- Jeg må være fornøyd. I går sånn plasseringsmessig er noe av det beste jeg har gjort og kroppen kjennes grei. Det er ikke sikkert det var så dumt å få en uke på senga, vi gikk tross alt mange skirenn i touren. I dag føler jeg meg pigg. Det skulle vært artig å se hvordan det hadde vært om vi bare hadde startet et halvminutt bak Bolsjunov, da tror jeg det kunne blitt et fryktelig artig løp, sier nordmannen.

- Alt i alt er jeg godt fornøyd med 80 poeng (i verdenscupen) og andreplass. Jeg synes det var veldig artig da jeg snudde meg på 7,5 kilometer og så at det bare var jeg og Simen som var der, da tenkt jeg - for jeg hadde ikke turt å snu meg før 7,5 -og da var det fryktelig artig å se at vi kunne gå sammen og at vi da tok jobben og hentet inn nye 15 sekunder på Ivo og Sjur, det var veldig artig, sier Klæbo videre.

Bolsjunov vant lørdagens konkurranse samme sted med klar margin og hadde dermed en solid forsprang på konkurrentene da han gikk ut søndag ettermiddag.

Russeren var 24,3 sekunder nummer to, finnen Ivo Niskanen, i lørdagens renn.

Dermed var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende i søndagens jaktstart. Bolsjunov gikk bra ut fra start og allerede etter 2,5 kilometer var avstanden økt.

Ved fem kilometer var avstanden fra Bolsjunov og ned til Niskanen på 37,6 sekunder. Sett med norske øyne var det gledelig at Sjur Røthe hadde hentet opp finnen ved denne passeringen og kjempet dermed om en ny pallplass i verdenscupen.

HADDE KONTROLL: Russeren Aleksandr Bolsjunov. Foto: Petr David Josek (AP / NTB scanpix)

Røthe ble nummer tre i lørdagens renn og jaktet nå et knepp opp på pallen.

Klæbo og Krüger kom opp



Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger fulgte som nummer tre og fire ved fem kilometer, men ingen av dem var i nærheten av å tukte de foran enn så lenge.

Etter halvgått renn, ved passering 7,5 kilometer, var Røthe rett foran finnen, men Bolsjunov bare økte til de to bak. Klæbo og Krüger fulgte fortsatt som tre og fire.

Ved passering 10 kilometer hadde gruppen bak Bolsjunov blitt større. Russeren økte fortsatt forspranget, men nå hadde Niskanen og Røthe fått besøk av Klæbo og Krüger. De to sistnevnte hentet mye i en utforkjøring og kjempet dermed om andreplass.

Kampen om andreplassen ble det mest spennende i dette rennet og helt fram mot avslutningen hang både Klæbo, Røthe, Krüger og Niskanen med.

I spurten var det ikke overraskende Klæbp som var sterkest og han knep dermed andreplassen. Krüger kjempet seg inn foran Røthe og ble nummer tre.