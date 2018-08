Bolt debuterte for fullt hus, men orket ikke mye

Usain Bolt debuterte fredag som fotballspiller for Central Coast Mariners i en treningskamp foran fulle tribuner, men fikk til lite i sitt 20 minutters innhopp.

Verdens raskeste mann har en brennende drøm om å bli profesjonell fotballspiller og har fått en sjanse til å innfri den med Mariners i den australske A-ligaen. 10.000 tilskuere fylte tribunene i Gosford til trengsel i fredagens treningskamp mot et amatørlag.

– Det var et vidunderlig øyeblikk for meg å få spille på dette høye nivået, i profesjonell fotball, sa Bolt etter Mariners' 6-1-seier.

– Det gikk som jeg ventet. Publikum ga meg ovasjoner da jeg kom inn, og jeg satte pris på det. Jeg var nervøs med en gang, men nervene ble borte etter hvert.

Bolt, som tidligere i sommer trente med Strømsgodset, har vært med på bare noen få treningsøkter siden han sluttet seg til Mariners' sesongforberedelser. Han har vært åpen om at han ikke er i skikkelig kampform og ble raskt trøtt da han kom inn. Ironisk nok har han også klaget over tempoproblemer, i og med at han ikke er vant til måten fotballspillere må løpe.

Overkjøring

Lagkameratene gjorde kort prosess med motstanderen før pause. Jack Clisby scoret etter bare 20 sekunder, og det sto 5-0 halvveis.

På en kjølig vårkveld var Bolt iført hansker og holdt varmen med jogging og tøying. Med trøye nummer 95 (på grunn av verdensrekorden på 100 meter, 9,58) kom han inn i det 71. minutt, til stormende jubel.

Han spilte venstre kant og feilet med sin første ballberøring. Han gikk på løp, men framspillet traff ham i hælen.

Orket ikke

Flere ganger stormet han inn i feltet i håp om å nå innlegg, men de to første seilte over hodet hans. Hans beste involvering var etter 10 minutter på banen, da han dempet en sprettende ball, vendte av en motspiller og sentret til en medspiller.

Han ble tydelig trøtt. Svetten silte, og løpene ble færre. I sluttminuttene kviknet han litt til igjen, og han var nær å nå et flatt innlegg i feltet før et skuddforsøk ble blokkert.

– Jeg skulle ønske jeg hadde flere berøringer, men jeg er ikke i for ennå. Jeg må fortsette å jobbe, og så ser jeg fram til en flott sesong, sa han.

(©NTB)

