Bolt og Sterling testet for koronaviruset etter fest i Jamaica

Usain Bolt har blitt testet for koronaviruset og må i karantene etter å ha deltatt på en fest i Jamaica. Raheem Sterling testes også etter å ha vært på festen.

Mandag gikk det rykter om at Usain Bolt hadde fått påvist koronaviruset på diverse sosiale medier. Nå oppklarer Bolt saken selv i en video på Twitter.

– I sosiale medier står det at jeg har fått bekreftet covid-19. Jeg tok en test på lørdag. Jeg prøver å være ansvarlig, så jeg kommer til å forbli inne. Jeg har ingen symptomer, så jeg kommer til å gå i karantene og venter på å få bekreftelse for å se hva jeg skal gjøre, sier Bolt.

Sterling skal ha deltatt i den samme festen og skal også testes for koronaviruset, melder Sky Sports.

Usain Bolt er i selvpålagt karantene etter å ha deltatt på en fest i Jamaica. Raheem Sterling skal også ha vært på festen og skal også testes for korona. Foto: (NTB scanpix)

Bolt, som la opp i 2017, kan se tilbake på en enorm friidrettskarriere med åtte OL-gull, derav seks individuelle, samt elleve VM-gull (åtte individuelle). I tillegg har han verdensrekord på 100 meter og 200 meter, samt 4 x 100 meter stafett med Jamaica.

Etter at Bolt la opp som sprinter for tre år siden har han vært åpen om at han ønsket å satse på en fotballkarriere. Han trente i en periode med Strømsgodset, men det ble ikke mer med drammensklubben enn et par treninger og en treningskamp mot Norges G19-lag.

Han var også prøvespill hos australske Central Coast Mariners før kontraktsforhandlingene der brøt sammen.

