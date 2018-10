Bolt-samtaler på vent etter pengeuenighet

Australske Central Coast Mariners opplyser at kontraktsforhandlingene med Usain Bolt har møtt en hindring på grunn av at spissen krever for mye i lønn.

32-åringen har vært på prøvespill i Australia de to siste månedene, og i helgen kom nyheten om at Bolt har blitt tilbudt en kontrakt.

Partene har ikke gått hver til sitt, men Bolt skal ikke være fornøyd med lønnen i første tilbud. Klubben frir til sponsorer for å dekke deler av stjernens honorar.

– Uten hjelp fra en tredjepart er det usannsynlig at Bolt og Central Coast Mariners vil bli enig, opplyser klubben.

– Hvis det er en passende løsning i sikte for spiller og klubb vil de to partene jobbe sammen for å bli enig, la den til.

Scoret i veldedighetskamp

Bolt scoret to mål i sitt første oppgjør fra start. Det skjedde i en veldedighetskamp tidligere i måneden. Søndag var han ikke med i troppen til Central Coast Mariners.

Den australske klubben vil ikke love Bolt spilletid for førstelaget, selv om partene blir enig om en kontrakt.

– Usain har vist voldsom forbedring under sitt opphold hos oss, og vi føler at han vil bli enda bedre med mer individuell trening og spilletid, sa klubben.

– Vi ser på en løsning for å få til dette, da klubben ikke har den luksusen å kunne gi ham det i toppserien, fortsatte den.

Trent med Godset

Tidligere i uken ble det kjent at Bolt har avslått et tilbud om å flytte til Malta og spille for klubben Valletta FC.

Jamaicaneren har tidligere trent sammen med tyske Borussia Dortmund, sørafrikanske Mamelodi Sundowns og Strømsgodset.

Bolt dominerte sprintdistansene i friidrett i mange år, vant åtte OL-gull og 11 VM-gull og har fortsatt verdensrekorden på 100 og 200 meter.

(©NTB)

