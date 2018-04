Bolt spøkte med comeback etter jamaicansk sprintsmell

Jamaica tok ikke et eneste sprintgull under Samveldelekene. Det fikk den pensjonerte friidrettskongen Usain Bolt til å rynke på nesen.

Med på det jamaicanske laget til mesterskapet i Australia var både verdens nest raskeste mann gjennom tidene og den regjerende OL-mesteren på 100 og 200 meter for kvinner. Gull ble det imidlertid ikke på verken Yohan Blake og Elaine Thompson.

Lørdag var Blake ankermann da Jamaica måtte nøye seg med bronsemedalje på 4 x 100 meter, og sist mandag ble det bronse på 100-meteren for samme mann.

– La jeg opp for tidlig, skrev den pensjonerte sprintkongen Usain Bolt humoristisk på Twitter etter å ha sett hjemlandet avslutte Samveldelekene uten gull i sprint.

Verdensrekordholderen på 100 og 200 meter har vært på plass i Australia den siste tiden for å støtte sine tidligere lagkamerater. Før Samveldelekene startet fleipet han med at Yohan Blake ikke burde vise seg i hjemlandet igjen dersom han ikke hadde med et gull hjem.

Det har naturligvis sistnevnte merket seg.

– Nå kommer han til å gi meg mye trøbbel, fordi han ventet at jeg skulle vinne 100-meteren. Dessverre skled jeg i starten og klarte ikke hente meg inn igjen, sier Blake.

– Jeg var i rekordform, og det er jeg fortsatt, men jeg bør vel likevel gjemme meg for ham (Bolt) når jeg kommer hjem, tilføyde han.

Blake har løpt 100-meteren på 9,69. Kun Bolt har vært raskere på distansen.

Lørdag tok England gullet på 4 x 100 meter både for kvinner og menn. På kvinnesiden måtte Jamaica, med Elaine Thompson på den siste etappen, nøye seg med sølv. Kun seks hundredeler skilte lagene.

Thompson løp ikke 100-meteren i Australia. På den dobbelte distansen måtte hun nøye seg med fjerdeplass.

(©NTB)

Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser